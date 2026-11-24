Compartilhar Siga GOAL no Google

O Como surgiu como possível destino para Joshua Zirkzee, atacante em baixa no Manchester United, antes da janela de transferências de janeiro. O time de Cesc Fabregas busca opções para o ataque após Moise Kean, contratado no verão, sofrer um grave revés em sua recuperação de uma lesão. O jogador da seleção italiana ficará afastado por vários meses.

Publicidade

Como mira Zirkzee após revés de Moise Kean com lesão

O Como se juntou à lista crescente de clubes da Serie A interessados em contratar Zirkzee na janela de transferências de janeiro. Segundo Gianluca Di Marzio, o clube italiano avalia reforços para o ataque após Kean sofrer um grave revés em sua recuperação de uma lesão.

Fabregas confirmou no fim de semana que Kean ficará afastado novamente por um longo período depois de agravar um problema durante um treino na semana passada. O técnico do Como afirmou que o atacante ficará fora por "mais alguns meses, não semanas", o que obriga o clube a reavaliar suas opções para o ataque.

Problema recorrente na tíbia afasta Kean por meses

Kean enfrenta há vários meses um problema recorrente na tíbia, anterior à sua chegada ao Como. Apesar de ter jogado com dores no início da temporada, o atacante de 26 anos sofreu repetidos reveses e não entra em campo desde que defendeu a Itália durante a pausa internacional de setembro e outubro.

Quando estava perto de voltar a treinar normalmente, Kean sofreu uma nova recaída, que agora pode exigir uma cirurgia. Com o atacante fora por tempo indeterminado, o Como está "avaliando suas opções" no mercado, embora ainda não tenha aberto negociações formais com o Manchester United.

Publicidade Publicidade

Zirkzee tem poucos minutos em campo em Old Trafford

Uma volta à Itália pode representar uma saída para Zirkzee, que vive um período frustrante desde que chegou a Old Trafford vindo do Bologna por um valor inicial de € 42,5 milhões, em 2024. O jogador da seleção da Holanda perdeu espaço e ainda não foi titular em nenhuma partida oficial do United na temporada 2026-27.

Tópicos relacionados

Jogos Grátis SportyNet ✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada. ✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV. ✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

Zirkzee somou apenas 231 minutos em campo, distribuídos por 11 partidas em que entrou como reserva na Premier League, na Champions League e na Copa da Liga Inglesa. Embora parecesse fora dos planos do ex-técnico Michael Carrick, seu futuro sob o comando do novo técnico Mauricio Pochettino segue incerto.

Rivais da Serie A acompanham atacante do United

O Como está longe de ser o único clube italiano a acompanhar a situação de Zirkzee antes da janela de inverno. O Napoli também monitora o holandês, segundo relatos, enquanto se prepara para buscar um atacante no mercado caso Lorenzo Lucca deixe o clube.

Publicidade

O desempenho que Zirkzee já demonstrou na Serie A mantém o atacante como alvo cobiçado por clubes da competição. Além do interesse de Como e Napoli, ele já foi associado a possíveis transferências para Juventus, Roma e Milan durante seu período difícil na Inglaterra.