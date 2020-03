Como pedir reembolso de ingresso para Brasil x Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa

O jogo da seleção brasileira foi adiado por causa do avanço do coronavírus Covid-19

Com a confirmação do adiamento da partida entre e , na Arena Pernambuco, por causa do avanço do coronavírus Covid-19, a CBF divulgou o caminho a ser tomado para quem deseja pedir o reembolso do valor pago no ingresso do jogo, que abriria as Eliminatórias sul-americanas para a de 2022.

Antes de o duelo ser adiado, mais de 20 mil ingressos já haviam sido postos à venda. A expectativa era grande uma vez que a última visita da seleção pelo Recife havia sido quatro anos atrás. Por hora, contudo, é preciso esperar. E foram disponibilizadas duas opções para quem adquiriu o ingresso: manter o bilhete ou pedir o reembolso. Confira, abaixo, o que fazer.

Manter o ingresso

Em sua nota oficial, a CBF afirma que “os ingressos já adquiridos permanecerão válidos para a nova data, sem necessidade de troca”. Ou seja: para quem não quiser pedir o reembolso, basta manter o bilhete que conseguirá entrar na Arena Pernambuco quando o duelo, ainda sem data definida, for realizado.

Reembolso

Para quem quiser cancelar a compra, pedindo o reembolso, o caminho, segundo comunicado pela CBF, é o seguinte:

• Envie até 31/03/2020, a partir de seu endereço de e-mail do cadastro EVENTIM, o número do pedido que deseja cancelar para cancelamento@eventim.com.br, inserindo no título do e-mail: “CANCELAMENTO CBF”

• O valor será devolvido em sua totalidade.

• A Eventim direcionará a solicitação de estorno ao banco emissor do seu cartão de crédito. O prazo para visualizar o estorno é de até duas faturas, conforme data de fechamento da fatura do seu cartão de crédito, respeitando os prazos e regras das administradoras bancárias.

Após o cancelamento de sua compra, não há possibilidade de reversão.