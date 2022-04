Como o Villarreal virou a zebra da Champions e chegou até a semi?

Quando o Villarreal se alinhar para o hino da Liga dos Campeões em Anfield na quarta-feira, e a câmera de televisão passar pelos rostos de seus jogadores, muitos serão reconhecidos pelos espectadores da Premier League.

O Submarino Amarelo de Unai Emery foi levado às semifinais por vários jogadores que atuaram na primeira divisão da Inglaterra, muitos dos quais tiveram dificuldades lá.

Embora a equipe tenha uma espinha dorsal espanhola, do atacante Gerard Moreno ao meio-campista Dani Parejo e ao zagueiro Pau Torres, vários de seus companheiros são jogadores rejeitados na Premier League.

O Submarino Amarelo derrotou Juventus e Bayern de Munique para chegar nas semifinais da Liga dos Campeões, e agora enfrentará o Liverpool de Jurgen Klopp.

Só o Tottenham está altamente representado no plantel do Villarreal, com Giovani Lo Celso emprestado, enquanto Serge Aurier, Etienne Capoue e Juan Foyth têm história no norte de Londres.

O mesmo acontece com o meio-campista Francis Coquelin, do Arsenal, enquanto o jogador da temporada do Villarreal, Arnaut Danjuma, chegou de Bournemouth, da segunda divisão inglesa.

Classificação histórica! 😮



O Villarreal empata em 1 a 1 com o Bayern de Munique na Alemanha e avança para as semis da Champions League! 💪



Que campanha do Submarino Amarelo! 🔥 pic.twitter.com/WN6PtbOCuU — GOAL Brasil (@GoalBR) April 12, 2022

Alberto Moreno, infelizmente afastado por uma longa lesão, estava fazendo uma boa campanha e será uma grande falta contra seu ex-time, o Liverpool.

Até o goleiro Geronimo Rulli foi propriedade da Premier League em um ponto, com o Manchester City comprando-o do Deportivo Maldonado, embora o tenha emprestado à Real Sociedad e ele nunca tenha jogado pelo time inglês.

Vicente Iborra, por sua vez, passou duas temporadas no Leicester City, enquanto Pervis Estupinan foi jogador do Watford por quatro temporadas, todas emprestadas na Espanha em diferentes clubes antes de o Villarreal o comprar em 2020.

É o atacante holandês Danjuma, no entanto, que teve o maior impacto, especialmente com Gerard Moreno incomodado por problemas de lesão, e em uma função híbrida de meio ala e meio atacante, tem estado em chamas nas últimas semanas.

Ele marcou seis vezes em 10 jogos da Liga dos Campeões, inclusive contra Juventus e Bayern, além de aterrorizar o Manchester United em Old Trafford, mesmo quando o Villarreal foi derrotado por pouco.

“Se olharmos para o que fiz nesta temporada, é bastante justo e factual dizer que estou entre os melhores alas do mundo” , disse ele ao The Guardian em uma entrevista recente. Capaz de esticar o campo e criar regularmente suas próprias chances, é difícil discordar.

O Villarreal pagou 25 milhões de euros (R$ 128,1 milhões) pelo atacante, então suas boas atuações não foram totalmente inesperadas, embora ele tenha superado as expectativas, levando ao interesse do Liverpool em uma possível transferência.

Muitos dos outros rejeitados por clubes da Premier League tiveram um custo muito menor, mas também desempenharam papéis importantes nesta temporada, incluindo Capoue.

O meio-campista francês, de 33 anos, está desfrutando de um verão indiano em sua carreira, a ponto de haver algum clamor para que ele seja incluído no elenco de Didier Deschamps para a Copa do Mundo de 2022. Capoue não joga pelo Les Bleus desde 2013, tendo anteriormente conquistado sete convocações, com um gol, contra a Bielorrússia em 2012.

“Não estou na plataforma da estação esperando por isso”, disse Capoue ao L'Equipe , surpreso com a discussão. “Eu realmente não penso nisso, estou realizado na minha vida. Se um dia eu vir meu nome na lista, será uma grande surpresa.”

O volante, no entanto, jogou 37 vezes nesta temporada, chegando a 2.943 minutos, o quinto maior número de jogadores do clube em 2021-22, e não está desacelerando. Capoue lutou para chegar ao Tottenham de Toulouse depois de se mudar para White Hart Lane em 2013 como uma das sete contratações que o clube fez com o dinheiro arrecadado após a venda de Gareth Bale.

Mas ele acabou encontrando uma casa na Inglaterra em Watford em 2015, onde ficou até a janela de transferências de janeiro de 2021.

O Villarreal o levou da segunda divisão inglesa para as competições europeias, e Capoue recompensou-os com uma exibição digna de Man-of-the-Match na final da Liga Europa, ao derrotar o Manchester United nos pênaltis.

Getty/GOAL

Os outros ex-jogadores do Spurs também impressionaram nesta temporada (Foyth, Aurier e Lo Celso), e o técnico Emery acha que eles tomaram a decisão certa de ir para a Espanha.

"O Tottenham também é um clube muito grande, mas aqui eles podem ganhar coisas", disse ele ao The Athletic . "O Tottenham está há anos sem ganhar nada, nenhum troféu."

Lo Celso apareceu esporadicamente pelos Spurs na primeira metade da temporada, antes de o Villarreal o trazer para o time emprestado em janeiro, e ele se encaixou como uma luva na La Liga.

Emery está ansioso para trazer o jogador de 25 anos permanentemente neste verão europeu, com Lo Celso tendo desempenhado um papel fundamental no gol que garantiu a passagem do Villarreal para as semifinais. Foi sua bola em profundidade que Gerard Moreno deu ao goleador Samu Chukwueze, uma contribuição fundamental para coroar uma brilhante atuação do argentino.

Getty Images

Lo Celso pode ser usado mais alto no campo contra o Liverpool, com Gerard Moreno provavelmente apto para o confronto na noite de quarta-feira em Merseyside.

Foyth tem sido regular na lateral-direita, superando sua concorrência de Aurier. Rulli, por sua vez, deslocou Sergio Asenjo no gol, enquanto Iborra oferece apoio no meio-campo com Emery girando em torno dos jogos da Liga dos Campeões, e Coquelin lutou bem contra o Bayern nas duas partidas.

Mais artigos abaixo

Se não fosse por um problema no tendão de Aquiles, Coquelin teria apresentado mais nesta temporada e Emery foi impulsionado pelo retorno do ex-meio-campista do Arsenal aos treinos no sábado.

Ele pode ser uma parte fundamental do plano de Emery para combater o meio-campo do Liverpool, fechando o brilhante Thiago Alcântara. Ele e o companheiro de equipe Parejo chegaram de Valência, que vendeu jogadores importantes em decorrência da crise financeira.

Sozinhos, os jogadores dispersos da Premier League do Villarreal podem ter faltado consistência e sucesso significativo, mas juntos, eles alcançaram novos terrenos, com o Liverpool entre eles, e uma primeira semifinal de Liga dos Campeões.