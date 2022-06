Como o VAR avalia situações de impedimento no Campeonato Brasileiro?

CBF pretende qualificar os árbitros para diminuir os problemas no uso do árbitro de vídeo

Nesta quarta-feira (22), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), por meio do presidente da Comissão de Arbitragem da entidade, Wilson Seneme, revelou que a partir da próxima rodada do Campeonato Brasileiro, as linhas de impedimento do VAR serão traçadas ao vivo e serão exibidas nas transmissões dos jogos.

Seneme, anunciou um plano de ação para o setor, após apresentar os novos componentes do grupo que trabalhará ao seu lado na CBF. Com a categoria sob pressão, algumas medidas já serão imediatas, como a disponibilização das imagens na transmissão da TV do processo de formação da linha de impedimento do VAR.

Os árbitros de vídeo também passarão por um processo de aquecimento antes das partidas. Na visão de Seneme, acompanhar o andamento como um todo é mais produtivo e interessante do que apenas enviar a foto das linhas já medidas, azul e vermelha, que geram, em lances ajustados, dúvidas e questionamentos sobre a base delas. Segundo ele, a medida já vai valer a partir do fim de semana.

"A gente entende que quando as pessoas que acompanham a transmissão virem a construção da linha, elas vão entender o final dela. Foi assistindo aos jogos da Premier League que vi isso. Facilita muito a vida de quem está assistindo. A partir da próxima rodada, estará disponível para a transmissão oficial", explicou o ex-árbitro.

A mudança ocorre, sobretudo, por conta de erros de grande escala envolvendo a arbitragem no campeonato. O caso que mais chamou a atenção foi na partida entre Inter e Botafogo, em que o árbitro Sávio Pereira Sampaio assinalou um pênalti inexistente para o Internacional e ainda expulsou um jogador do Botafogo, mesmo fazendo a análise no VAR.

Mas, afinal, como funciona o árbitro de vídeo nas situações de impedimento? A GOAL te mostra:

Como o VAR avalia situações de impedimento no Brasileirão?

A análise que toma mais tempo na cabine do VAR são as linhas do impedimento. O operador de replay é o responsável por formá-la. Porém, é o árbitro de vídeo que orienta todo o processo e diz onde ela deve ser tracejada. A média de jogo parado para análise de impedimentos é de 1 minuto e 40 segundos na Série A.

Resumidamente, é preciso marcar primeiramente a base da linha. Ou seja, qual é a referência no campo para ser formada a linha. Durante o processo, o árbitro de vídeo é quem decide tudo. Ele comanda as ações para o operador de replay executar. O VAR é quem diz qual é a referência para traçar a linha: se é a chuteira do último defensor, se é o ombro ou a cabeça, por exemplo. Além disso, ele ainda faz os ajustes finos e dá os últimos comandos antes da formação final da linha.

Na hora do jogo, a pressão pela montagem da linha com eficácia e rapidez é grande. Se grande parte da reclamação sobre o VAR está no tempo de jogo parado, a elaboração das linhas é também responsável pela falta de celeridade no processo.