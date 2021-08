Como o São Paulo vai jogar com Jonathan Calleri e Gabriel Neves?

Time de Hernán Crespo terá novas opções para ataque e meio-campo

O São Paulo tem dois reforços estrangeiros para o restante desta temporada e a duração da próxima. O argentino Jonathan Calleri é um velho conhecido da torcida e desejo antigo do Tricolor. Já o uruguaio Gabriel Neves é um pedido do técnico Hernán Crespo. E como eles podem entrar no time do Morumbi?

Calleri vem cumprir uma lacuna importante no São Paulo. Desde que Brenner foi vendido ao FC Cincinnati em fevereiro, durante a reta final do Brasileirão 2020, o Tricolor está órfão de um homem de área. Pablo ganhou chances e é o artilheiro da temporada com 12 gols, mas não o suficiente para fugir de críticas - especialmente pela atuação contra o Palmeiras na eliminação da Libertadores.

Entre os reforços para 2021, quem vem se destacando é Emiliano Rigoni. O argentino já marcou nove gols e deu cinco assistências em 21 partidas oficiais com o São Paulo mesmo sem ser um centroavante. Crespo busca justamente um parceiro para o camisa 77.

Luciano e Eder, entre o elenco atual, eram os mais cotados, mas sofrem com seguidos problemas físicos - mesmo caso do garoto Marquinhos, que se destacou contra o Racing na Libertadores, mas também se lesionou. Já nomes como Rojas e Galeano gozam de menos prestígio.

E é por isso que o São Paulo buscou com tanto afinco o acerto com um novo centroavante. Além da longa negociação por Calleri, conversou com Darío Benedetto, mas não houve acordo.

Opções para o meio-campo

Se Calleri chega ao Tricolor com boas chances de ser titular, para Gabriel Neves o caminho não será tão simples. Meio-campista que participa do jogo, ele tem concorrência para ganhar minutos.

Atualmente, os quatro atletas que mais jogam são Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Martín Benitez. Neves disputará posição principalmente com Liziero e Nestor na função de ligar a defesa ao ataque. No elenco, William é outra opção, mas passou por artroscopia e não tem previsão de volta.

Assim pode jogar o São Paulo com os reforços de Calleri e Gabriel Neves (contando com todos do elenco em forma: