Como o São Paulo trouxe Arboleda do Chile para brilhar no Choque-Rei

A semana de Robert Arboleda foi bastante agitada. Presente nos instantes finais do triunfo do Equador sobre o Chile, na terça-feira (16), pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, o zagueiro de 30 anos viajou de Santiago para São Paulo e atuou por 90 minutos na vitória do Tricolor paulista por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Choque-Rei desta quarta-feira (17). A GOAL apurou detalhes que envolveram a viagem do defensor para entrar em campo 21 horas após o duelo entre seleções.

Houve um acordo entre o São Paulo e a Federação Equatoriana de Futebol (FEF) para que o atleta pegasse um voo rumo à capital paulista logo após o jogo iniciado às 21h15 (de Brasília) da última terça-feira. A ideia era que ele chegasse ao Brasil nas primeiras horas do dia seguinte.

O defensor chegou ao CT da Barra Funda pouco antes da hora do almoço. O primeiro ato após a ida ao centro de treinamentos foi conversar com o técnico Rogério Ceni. O estrangeiro deixou claro para o técnico que estava bem para entrar em campo no Allianz Parque e enfrentar o rival Palmeiras, no jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

O bate-papo com o comandante foi preponderante para que o atleta estivesse em campo no jogo ocorrido na noite passada. Entretanto, a comissão técnica havia se preparado para imprevistos que tirassem o jogador do clássico.

Por não ter como saber se Robert Arboleda estaria em campo por pouco ou muito tempo no jogo do Equador, o treinador havia convocado um atleta a mais para a lista de relacionados: o atacante Vitinho. Se Arboleda tivesse alguma intercorrência na viagem ou atuasse por mais tempo na vitória de sua seleção, o jovem atacante ficaria no banco de reservas, o que deixaria o estrangeiro fora do compromisso.

A comissão técnica não chamou outro zagueiro, porque já contava com outros nomes para a posição: Léo (que já seria titular), Bruno Alves e Diego Costa estavam à disposição.

Presente nos 90 minutos contra o Palmeiras, Arboleda foi preponderante para a vitória do São Paulo nessa quarta-feira (17). O defensor ajudou a anular os nomes de frente do Verdão, como Willian, Breno Lopes, Luiz Adriano, Rony e Wesley.