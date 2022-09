Como o São Paulo tem quase R$ 80 milhões de superávit em 2022

Receita do futebol profissional superou em 51,49% a previsão da diretoria. Tendência é que gastos superem ou igualem arrecadação nos próximos meses

O São Paulo registra superávit de R$ 79,761 milhões em suas contas até agosto da atual temporada. A informação foi inicialmente divulgada pelo ge e confirmada pela GOAL.

A reportagem teve acesso ao relatório financeiro enviado pela diretoria-executiva, liderada pelo presidente Julio Casares, aos integrantes do Conselho Deliberativo. A cúpula explica como chegou ao número atual e qual a expectativa até o fim de 2022 por meio do documento.

O Tricolor paulista tinha a expectativa de um superávit de R$ 6 milhões em 2022, de acordo com o orçamento enviado ao Conselho Deliberativo no fim do ano passado. No entanto, é possível que os números sejam melhores até o fim da atual temporada.

A arrecadação do futebol profissional, que superou em 51,49% a previsão feita inicialmente, impulsiona os números no Morumbi. As receitas com negociações no mercado da bola e mecanismo de solidariedade da Fifa são fundamentais para que as contas estejam no azul. O clube recebeu com as vendas de Gabriel Sara, Antony (mais-valia e mecanismo de solidariedade da Fifa), Casemiro (mecanismo de solidariedade da Fifa), Tiago Volpi, Marquinhos, David Neres (mecanismo de solidariedade da Fifa) e outros.

O gasto no futebol profissional também foi superior ao esperado, mas teve uma variação inferior à da receita. O clube gastou 29,16% mais do que o previsto a princípio.

Outro aspecto que favorece é o fato de o clube atingir as metas esportivas estabelecidas no orçamento. A equipe alcançou objetivos considerados audaciosos em 2022: final do Paulistão, semifinal da Copa do Brasil e final da Copa Sul-Americana. A premiação dos três torneios contribuiu para uma receita elevada.

Por fim, a diretoria do São Paulo teve resultado positivo com bilheteria no estádio e no clube social. O clube obteve lucro em ambos, sendo que a parte social fez o clube arrecadar R$ 1,25 milhão a mais que o previsto nesta temporada.

Em que pese o superávit elevado, há uma tendência de que o gasto seja superior ou igual à receita nos meses que restam em 2022. Isso significa que o lucro da temporada pode sofrer uma pequena redução. Ainda assim, o resultado seria superior ao dos últimos três anos — o clube foi presidido por Carlos Augusto Barros e Silva, o Leco, em duas temporadas. No período, o São Paulo teve balanços com déficits anuais superiores a R$ 100 milhões.