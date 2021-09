Como o Real Madrid pode utilizar Eduardo Camavinga no time titular?

O jovem marcou em sua estreia pela equipe merengue, mas precisará bater Modric, Kroos ou Casemiro para ser titular

Eduardo Camavinga mal podia acreditar. A nova contratação do Real Madrid teve a estreia perfeita no Santiago Bernabéu, saindo do banco de reservas no último domingo (12) para marcar contra o Celta de Vigo e garantir a vitória dos merengues.

Foi o quarto gol na vitória por 5 a 2. Além de tudo, garantiu a presença dos Blancos no topo da tabela, com dez pontos em quatro jogos.

Agora, outra pergunta começa a pipocar: será Camavinga o nome que finalmente irá quebrar o trio Luka Modric, Kroos e Casemiro no meio de campo do Real Madrid?

Os três, juntos, foram fundamentais por quase uma década no time merengue. Combinam força, velocidade, técnica e precisão e comandaram um meio de campo histórico e multicampeão. Contra o Chelsea, na semifinal da Liga dos Campeões 2020/21, porém, mostraram sinais de decadência.

Fisicamente, o Real Madrid não conseguiu competir com os Blues de Thomas Tuchel. Brigaram com tudo que tinham... e perderam. Sinal, talvez, de que o clube já precise começar a procurar por novas opções.

O uruguaio Fede Valverde segue impressionando no Bernabéu, mas vem sendo utilizado pelos lados para manter o trio vivo no meio de campo. Já Isco, elogiado pelo treinador Carlo Ancelotti, tem 29 anos e ainda precisa recuperar seu melhor futebol.

O campo está aberto, então, para que Camavinga consiga ter um destaque imediato pelo Real Madrid, quem sabe já nesta próxima quarta-feira (15), contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões. Sem Kroos, será a primeira opção no banco de reservas e deve ganhar minutos na segunda etapa.

Seja substituindo Casemiro como primeiro homem do meio de campo ou recebendo liberdade para se movimentar, como faz tão bem Luka Modric, é um "coringa" para Ancelotti. Pode até jogar no lugar de Eden Hazard, mais avançado, como o fez - e marcou - na estreia.

No Rennes, só marcou duas vezes em 71 jogos. Tudo indica, porém, que deve bater logo tal marca pelo Real Madrid. E sua versatilidade só o ajuda na hora de ganhar um lugar no time titular.

Camavinga não fez sua melhor temporada em 2020-21 e parecia "desesperado" para ser negociado com o Real Madrid. Agora, onde sempre quis estar, mostrou em 25 minutos que pode aproveitar o fato de estar em um dos maiores clubes do mundo para crescer.

Mostrou, afinal de contas, boa técnica e condução de bola, movimentação e capacidade de construir. Pouco para tirar conclusões, mas o suficiente para demonstrar estar confortável no Santiago Bernabéu. E se alguém for "quebrar" o trio Modric-Kroos-Casemiro, essa talvez seja a principal característica que o substituto precisa ter.

A última vez que o Real Madrid foi campeão europeu, em 2018, o time ainda tinha Cristiano Ronaldo como grande estrela. O resto daquela equipe, que ficou após a saída de CR7, já começa a ser substituído.

Varane e Sergio Ramos já não são mais jogadores do Real Madrid. Vinícius Jr. começa a chamar a responsabilidade, Valverde e Militão vão crescendo e nomes como Hazard e Alaba chegam para serem pivôs de uma revolução. Camavinga, então, tem uma oportunidade de ouro para provar que também pode fazer parte de tal revolução.