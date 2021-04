Como o Real Madrid de Mourinho desbancou o melhor Barcelona de Guardiola

Em entrevista para a Goal, Esteban Granero relembrou a importância do treinador português no título de La Liga em 2011/12

Quando Real Madrid e Barcelona se enfrentam, o mundo para e assiste. Não será diferente neste sábado (10), embora os dois times tenham caído de seus astronômicos patamares nos últimos anos. Comparado com uma década atrás, El Clásico perdeu um pouco de seu brilho. Com José Mourinho e Pep Guardiola em lados oportos, tais confrontos eram mais do que uma grande rivalidade.

Tais encontros também eram duelos de filosofias opostas entre clubes e treinadores. Ambos eram considerados os melhores do mundo e a expectativa para o embate era tão alta que é difícil de mensurar.

"Era, talvez, a melhor briga desde o Arsenal de Wenger e o Manchester United de Alex Ferguson", disse Esteban Granero, ex-meia do Real Madrid, à Goal. "Era uma briga dura. Tínhamos diferentes planos. Ambos tinham ótimos jogadores, provavelmente os melhores do mundo na época. Tínhamos diferentes identidades, mas ambos foram montados para vencer e só um vencia".

Em 2012, o Real finalmente chegou ao topo, graças a uma vitória crucial por 2 a 1 no Camp Nou que os colocou no caminho para o primeiro título de La Liga em quatro anos. Sami Khedira abriu o placar para a equipe de Mourinho, mas Alexis Sanchez empatou. Minutos depois, Cristiano Ronaldo aproveitou o passe de Mesut Ozil e chutou para o gol decisivo de um ângulo apertado, quase colocando ponto final ao glorioso reinado do Barcelona.

"Eles eram incríveis. É por isso que temos todo o crédito, porque fomos os únicos que conseguimos vencê-los durante o campeonato. Vencemos no Camp Nou e conseguimos somar 100 pontos ”, lembra Granero. “Eles foram provavelmente um dos melhores times de todos os tempos. Esses jogadores vindo da base e jogando um futebol lindo, com o melhor Messi de todos os tempos fazendo o que queria. Foi bom ver e foi bom jogar contra, mas conseguimos lutar contra eles e vencer".

O estilo de gestão exigente de Mourinho foi fundamental para o sucesso recorde do Real, que marcou mais gols e conquistou mais pontos do que qualquer time na história de La Liga. Em coletivas de imprensa e na beira do gramado, ele adorou atuar como o vilão, mas foi meticuloso na forma como motivou sua equipe e executou seu plano para interromper o domínio do Barcelona.

“Para mim, ele é o melhor treinador que já tive, de todos os pontos de vista”, admite Granero. “Teve o ponto de vista tático, claro, mas também a sua mentalidade e a sua relação com os jogadores. E como ele é honesto. Tudo junto, numa situação em que nós, como Real Madrid, estivemos um passo atrás do melhor Barcelona na história. Éramos como o azarão. Mas ser o Real Madrid e o azarão é difícil de lidar".

"Ele nos fez acreditar que não éramos azarões. Pudemos lutar contra eles e vencê-los. Ele não apenas nos disse que era possível, mas tornou possível", completou.

O ressurgimento do Real também deveu muito ao irreprimível Cristiano Ronaldo, que travou um duelo pessoal com Leo Messi para ser considerado o melhor jogador de sua geração. Ele marcou 46 gols na La Liga e 60 em todas as competições em 2011/12, embora Messi ainda o tenha ultrapassado para o Pichichi e para a Chuteira de Ouro Europeia com um total quase inacreditável de 73 gols.

Ele era o melhor jogador do mundo naquela época, junto com o Messi. Ambos eram tão diferentes, mas tão distantes de todo mundo”, diz ele. “Jogar ao lado dele foi muito divertido e também muito inspirador porque ele sempre quis mais. Ele foi um verdadeiro vencedor. Um verdadeiro lutador que nunca desistia quando estávamos perdendo. Quando estávamos ganhando três ou quatro a zero, ele sempre queria mais. É por isso que ele ainda pode jogar no nível mais alto.”