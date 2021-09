Como o Fortaleza planejou seus reforços para brilhar em 2021 e continuar crescendo

Estruturado fora das quatro linhas, clube faz sucesso após contar com auxílio de agentes na busca por reforços e já pensa em vendas no futuro

Terceiro colocado do Brasileirão e semifinalista da Copa do Brasil, o Fortaleza é uma surpresa no futebol nacional em 2021. O time dirigido por Juan Pablo Vojvoda se coloca na disputa da principal competição do país ao lado de Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo e já está entre os quatro melhores no torneio de mata-mata.

A Goal tenta desvendar os segredos do time cearense nesta temporada. A primeira chave para o sucesso foi a escolha do treinador. O argentino Juan Pablo Vojvoda, que havia passado por equipes de menor expressão de seu país e pelo Unión La Calera, do Chile, foi escolhido a dedo pela diretoria.

Mesmo sem conquistar nem um título sequer antes de sua chegada ao Brasil, Vojvoda apresentou características que agradaram à cúpula do Fortaleza. O presidente Marcelo Paz e seus pares do departamento de futebol foram os responsáveis por encontrá-lo no mercado da bola.

"O nome surgiu dentro do nosso departamento de futebol. Queríamos um profissional com algumas características específicas, um estilo de jogo agressivo, ofensivo, que gostasse da bola e atuasse com protagonismo. Esse é o perfil de treinador que o nosso torcedor se identifica, é o nosso DNA, e ele se enquadrou em todas essas exigências", afirmou o mandatário do clube em entrevista à Goal.

O segundo ponto para o sucesso do time nesta temporada foi a montagem do elenco. Auxiliado por Juan Pablo Vojvoda, membros do departamento de futebol e intermediários parceiros, o clube se movimentou para montar um grupo forte.

"Este foi um ano atípico, não tivemos pré-temporada. Foi preciso muita criatividade, não existe dinheiro sobrando para a compra de direitos econômicos, uma das saídas foi apostar na troca de jogadores e na contratação de jogadores em fim de contrato, que vieram sem custo. Esses foram modelos utilizados por nós neste momento complicado e que trouxeram bons resultados, conseguimos montar um time altamente qualificado", declarou Marcelo Paz.

O bom relacionamento do presidente com empresários de futebol foi preponderante para a busca por reforços. O agente André Cury, por exemplo, tem oito jogadores no atual elenco. Dentre os que são considerado peças importantes, estão o zagueiro Marcelo Benevenuto, o volante Éderson, o meio-campista Lucas Lima e os atacantes David, Ángelo Henríquez e Romarinho. Por meio de uma parceria verbal, o empresário tem auxiliado o clube na busca por reforços.

"Eu faço o meu trabalho, firmei uma parceria verbal com o presidente [Marcelo Paz] e ligo sempre para ele, digo jogadores que cabem no elenco dele, na folha salarial dele. A gente busca jogadores de futuro para se encaixar no elenco dele", explicou o empresário em conversa com a Goal.

A diretoria do Fortaleza se aproximou de Cury no decorrer do ano passado, quando o atacante David deixou o Cruzeiro para defender o clube cearense a pedido do então técnico da equipe, Rogério Ceni. A transação fez com que as partes estreitassem laços e criassem uma boa relação.

"Começamos a parceria no ano passado, com o pedido do Rogério Ceni para contratar o David. Aí fomos nos aproximando, trocando ideia sobre futebol. Sem ter nada por escrito, resolvemos ajudar o Fortaleza a montar o time, porque o presidente [Marcelo Paz] é um cara muito sério, um dos melhores do país. Ele arrumou um treinador muito bom e, com essa chegada aí, as coisas foram acontecendo", comentou o empresário.

Mudança de perfil



Em 2021, o Fortaleza acertou nove contratações, sendo seis por empréstimo – o zagueiro Marcelo Benevenuto, o lateral direito Daniel Guedes, os volantes Matheus Jussa, Éderson e Gustavo Blanco e o meia Lucas Lima – e três em definitivo – os atacantes Edinho, Valentín Depietri e Ángelo Henríquez.

O desejo da diretoria é modificar esse perfil de contratações a partir da próxima temporada. Existe a ideia de que o Fortaleza passe a ter mais jogadores próprios para que haja negociações onerosas e que aumentem a receita para a montagem do grupo.

"O nosso departamento de futebol está sempre trabalhando para termos um time competitivo. A venda de atletas faz parte da realidade de todo time de futebol, é uma fonte de receitas importante, e estamos sempre monitorando o mercado. O trabalho para o próximo ano será o mesmo, trabalhar para termos um time competitivo e fazer boas campanhas nas principais competições da temporada", afirmou o presidente Marcelo Paz.

A necessidade identificada pelo presidente do Fortaleza também é citada por um de seus parceiros no mercado da bola. André Cury reforça a necessidade de buscar atletas que possam render para o clube no futuro.

"Já existe uma conversa para a gente ver as opções que existem no Brasil e no mercado sul-americano. A gente quer montar um time competitivo para fazer vendas no futuro. E o presidente é muito pés no chão, pegou o time na quarta divisão. O que eles precisam é ter um pouco mais de venda de jogadores. Eles têm que refazer o time todo ano, é muito difícil acertar todo ano. O que tenho conversado com ele é ter propriedade dos jogadores", explicou o agente.

"Agora é usar expertise, trazer jogadores jovens e de boa qualidade. Há jogadores terminando contrato, tem que se antecipar ao mercado e fazer o elenco do ano que vem a partir de agora, em setembro, não esperar dezembro. O Fortaleza tem um baita departamento de futebol, mesmo a gente ajudando, tudo é aprovado por eles", concluiu Cury.