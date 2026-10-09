Cristiano Júnior, filho do craque português Cristiano Ronaldo, decidiu representar a seleção de Portugal em vez de várias outras seleções, apesar da divergência existente entre seu pai e o treinador da seleção, Jorge Jesus, com a possibilidade de mudar de ideia ainda em aberto.

Ronaldo pai e Jesus entraram em uma grave divergência depois que o treinador manteve o atacante no banco de reservas durante uma partida da Liga das Nações da UEFA contra a Noruega na semana passada, segundo o jornal britânico "Sport Bible".

Nos dias que se seguiram, Ronaldo deixou voluntariamente a concentração da seleção nacional e, desde então, divulgou um comunicado incendiário no qual acusou o treinador de ter quebrado as promessas que lhe havia feito a respeito dos minutos em campo em diversas ocasiões, enquanto permanece a expectativa para saber se as duas partes conseguirão encerrar a divergência antes da data Fifa do próximo mês de novembro.

Ainda assim, o filho de Ronaldo, de 16 anos, anunciou seu compromisso de jogar por Portugal, apesar de ter a opção de representar até três outras seleções.

Cristiano Júnior, que atua na posição de ponta-esquerda e joga com o pé direito, está atualmente na academia do clube saudita Al-Nassr, depois de ter passado anteriormente pelas academias de Juventus e Manchester United.

No cenário internacional das categorias de base, o jogador atuou pelas seleções de Portugal sub-15 e sub-16, apesar de estar apto a jogar pela Espanha, onde viveu por mais de cinco anos durante o período em que seu pai esteve no Real Madrid.

O adolescente nasceu no estado da Califórnia, o que lhe permite representar os Estados Unidos da América caso opte por isso, enquanto pode haver um quarto país que ele tenha o direito de representar, uma vez que a identidade de sua mãe é desconhecida.

Segundo o jornal espanhol "As", o rapaz também possui raízes de Cabo Verde pela avó de seu pai, embora não cumpra nenhuma das quatro condições estabelecidas pela Federação Internacional de Futebol "Fifa" para jogar pelo país africano.

Os registros da Federação Portuguesa de Futebol indicam que Ronaldo Júnior marcou cinco gols em 13 partidas que disputou pelas seleções de base portuguesas, tendo feito sua estreia internacional na vitória por três gols a dois sobre a Croácia no Torneio Vlatko Marković, em maio do ano passado.

Em contrapartida, Ronaldo pai marcou 146 gols em 234 partidas pela seleção de Portugal e os conduziu à conquista do primeiro grande título de sua história, a Eurocopa de 2016, antes de conquistar mais troféus na Liga das Nações da UEFA em 2019 e 2025.

Cristiano Ronaldo havia declarado abertamente seu sonho de que o filho se tornasse jogador profissional de futebol, apesar de alguns atletas aconselharem seus filhos a não seguirem seus passos.