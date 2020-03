Como o Corinthians conseguiu ter apoio da torcida em jogo com portões fechados

Gritos e músicas da Fiel foram reproduzidos no sistema de som da Arena Corinthians na partida contra o Ituano

O enfrentou o neste domingo na Arena com portões fechados, mas mesmo assim contou com incentivo da torcida ao longo dos 90 minutos.

Isso foi possível graças a uma criativa ideia do clube, que colocou no alto-falante do estádio gritos e músicas cantadas pela Fiel.

O jogo em Itaquera foi disputado sem torcida como medida de prevenção à pandemia do coronavírus. Nesta segunda-feira, federação e representantes dos clubes do vão discutir a continuidade ou não do torneio.

Nas redes sociais, a maneira que o Corinthians encontrou de ter o apoio dos torcedores foi elogiada.

E o Corinthians que locou o som da torcida no estádio? kkkkkkkkkkkkkkkkkkk GENIAL — desimpedidos (@desimpedidos) March 15, 2020

a torcida do Corinthians representando na Arena hoje 😍 pic.twitter.com/g6bz1XOnmW — gustavo 🤡😷 (@itsliim_a) March 15, 2020

-som da torcida cantando nos alto falantes

-imagens da torcida nos leds da arena



te amo Corinthians — gustavo 🤡😷 (@itsliim_a) March 15, 2020

amei esse som de fundo como se fosse a torcida, que time meus amigos, a torcida representada na camisa e em qualquer lugar. é uma torcida que tem um time mesmo. ORGULHO DE SER CORINTHIANS 🖤 — ka (@karinhinca) March 15, 2020