Com um uniforme inspirado no Corinthian FC, de Londres, o Real Madrid estará em campo para mais uma final de Liga dos Campeões

Em busca de mais um título da Champions League, o Real Madrid enfrenta o Liverpool, em Paris, neste sábado (28), às 16h (de Brasília). Aliás, esse duelo será marcado por dois times do alto escalão do futebol europeu.

O time espanhol, por sua vez, já é a equipe de maior sucesso da Liga dos Campeões de todos os tempos, com 13 copas conquistadas. Além de colocar duas das maiores equipes do continente uma contra a outra, o jogo também vê dois dos uniformes mais desejados da Europa se enfrentando.

No entanto, o uniforme do Real Madrid foi inspirado no time londrino, o Corinthian FC, que também motivou a fundação do Sport Club Corinthians Paulista, o Timão, aqui no Brasil.

O manto todo branco do Real Madrid é parte integrante da identidade do clube e gerou pelo menos três apelidos: “La Casa Blanca” (A Casa Branca), “Los Blancos” (Os Brancos) e “Los Merengues” (Os Merengues).

Durante quase todos os 120 anos de história do Real Madrid, este foi o uniforme usado pelo clube e pode ter suas raízes em um time de futebol não convencional no final do século 19, em Londres.

O Corinthian FC, de Londres, chamou o The Oval, Crystal Palace e Queen's Club para sua casa e jogou a partida de acordo com um conjunto de princípios distintos. O chamado “Espírito Corinthiano” foi descrito como um foco no “esporte esportivo, jogo limpo, jogar por amor ao futebol” e foi a luz que guiou o time.

O Corinthian não competia por troféus ou prêmios em dinheiro, e sem dúvida a mais pura personificação desse espírito foi a atuação do time em uma disputa de pênaltis, que viu os jogadores do Corinthian errarem deliberadamente ou permitirem que o adversário marcasse sem qualquer dificuldade.

O fundador do Real Madrid, Arthur Johnson, é frequentemente acusado de ter mudado para o Corinthian em seus primeiros dias, embora nenhuma prova disso exista. Em vez disso, acredita-se amplamente que Johnson se identificou com o espírito esportivo do clube.

Enquanto as origens corinthianas da camisa branca são disputadas, inclusive no Brasil, o clube londrino definitivamente desempenhou um papel no único desvio do Real Madrid de suas cores totalmente brancas.

Em meados da década de 1920, os jogadores do Real Madrid, Patricio Escobal e Felix Quesada, visitaram Londres e assistiram ao jogo do Corinthian. Eles também admiraram a visão do clube - embora suas opiniões sobre o desastre dos pênaltis não sejam registradas - e se inspiraram na Espanha.

Para replicar o modelo invejável do Corinthian, o Real Madrid replicou seu uniforme de jogo, com uma camisa branca combinada com shorts pretos. A mudança foi feita, e a equipe exibiu seu novo uniforme em um importante duelo da copa contra o Barcelona. A primeira partida, em casa, o Real Madrid viu os catalães vencerem por 5 a 1, antes do Barcelona triunfar por 2 a 0, em casa, para completar o vexame com a nova camisa.

Quase tão rapidamente quanto a ideia de Escobal e Quesada foi implementada, os calções pretos foram descartados e o Real Madrid voltou a ser todo branco. O presidente do clube, Pedro Parages, declarou que a mudança de uniforme trouxe azar, e que o "all-white" deveria ser uma constante em todas as partes do uniforme.

Já faz quase um século, e os uniformes do Real Madrid se transformaram - incluindo tudo, desde camisas rosa brilhantes até dragões Yohji Yamamoto - mas o branco nunca mudou.

Foi a cor usada por Di Stefano, Raul, Zidane, Ronaldo, o outro Ronaldo e mais, já que os merengues se tornaram o clube de maior sucesso de todos os tempos.

Nunca saberemos se os shorts pretos realmente davam azar ao clube em 1925, mas eles se saíram bem melhor desde que os descartaram. Então, na decisão da Liga dos Campeões no Stade de France, em Paris, o Real Madrid estará, como sempre, com seu uniforme tradicional, inspirado no Corinthian FC.