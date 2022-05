Como o Chelsea desprezou Rüdiger – e agora vê seu melhor zagueiro sair de graça para o Real

Os Blues estão prestes a perder seu melhor defensor para os novos campeões europeus de graça

A verdadeira razão da saída do zagueiro Antônio Rüdiger não foi revelada pelo próprio jogador, mas a GOAL soube que as negociações com o defensor foram muito demoradas, com a sua saída marcada para ser confirmada nos próximos dias, quando o Real Madrid anunciar oficialmente a sua chegada ao Santiago Bernabéu sem custos.

Os problemas começaram a surgir nas primeiras semanas da temporada 2020/21, quando Frank Lampard disse alemão que seria o zagueiro seria a quinta opção na zaga após a chegada do brasileiro Thiago Silva aos Blues.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Embora naturalmente desapontado, Rüdiger foi, no entanto, capaz de subir na hierarquia, se tornando a terceira opção na zaga para Lampard, com sua melhora levando o Chelsea a abrir negociações de contrato com o jogador que estava se aproximando dos últimos 18 meses de seu contrato.

Em um primeiro momento, o Chelsea só estava disposto a oferecer a Rüdiger uma extensão de um ano em seu contrato, sem alterar os valores, o que significa que seu salário permaneceria em 100 mil libras (R$ 583,7 mil) por semana até o final da temporada de 2022/23.

Independentemente disso, Rudiger estava aberto a assinar o contrato e até concordou com os termos verbalmente, apenas para seu irmão e agente, Sahr Senesie, exigir um pequeno bônus de assinatura, que foi rejeitado pela diretora do Chelsea, Marina Granovskaia.

O desempenho de Rüdiger em campo não indicava nenhum problema na renovação, com o jogador de 29 anos tendo desempenhado um papel fundamental no título do clube na Liga dos Campeões depois que Thomas Tuchel substituiu Lampard no comando da equipe. A boa fase do zagueiro fez com que os Blues mudassem de postura, oferecendo um salário de 140 mil libras (R$ 817,3 mil) por semana.

Getty Images

Porém, tanto o jogador quanto seus representantes sentiram que Rüdiger estava sendo desvalorizado pelo clube, e as conversas novamente pararam, sem mais contato entre as duas partes até janeiro, quando outros clubes também ficaram livres para conversar com o zagueiro alemão.

“Após a primeira oferta, houve um longo intervalo de simplesmente nada. Não somos robôs, sabe? Você não pode esperar meses com tanta incerteza sobre o seu futuro." disse Rüdiger em uma entrevista ao Players' Tribune.

O Chelsea acabou fazendo a Rüdiger a oferta que ele esperava, mas era tarde demais, com as sanções impostas a Roman Abramovich impedindo o clube de renovar com o alemão.

Em vez disso, o Real Madrid venceu uma disputa que também envolveu Paris Saint-Germain, Barcelona e Bayern de Munique, além do Manchester United, com Rüdiger recusando por não querer se transferir para outro clube da Premier League.

Mais artigos abaixo

Apenas o fato de Rüdiger ter um forte relacionamento com uma série de jogadores, além de Tuchel, o impediu de falar sobre seus sentimentos e, por sua vez, é o motivo pelo qual ele permaneceu no time do Chelsea até o final da temporada.

Agora há preocupações de que o Chelsea possa ter enfrentado situações semelhantes com nomes como N'Golo Kanté, Jorginho e Marcos Alonso, que ficarão sem contrato no final da próxima temporada, enquanto Mason Mount e Reece James precisam receber grandes aumentos salariais para permanecer no clube.

Por enquanto, porém, os torcedores do Chelsea podem lamentar a perda de talvez seu jogador mais consistente dos últimos 18 meses.