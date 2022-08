Como o Atlético-MG convenceu Cuca a voltar a trabalhar em período sabático

Diretor de futebol Rodrigo Caetano foi peça-chave nas tratativas para o retorno do técnico à Cidade do Galo

A mística sobre a volta de Cuca ao Atlético-MG não teve ligação de jogadores ao treinador e tampouco telefonemas dos mecenas — Rafael Menin, Renato Salvador, Ricardo Guimarães e Rubens Menin. Foi o diretor de futebol Rodrigo Caetano quem convenceu o técnico a voltar a trabalhar antes da data prevista, como soube a GOAL.

O executivo entrou em contato com o treinador logo após a demissão de Turco Mohamed, decisão conjunta da diretoria depois do empate com o Cuiabá, pelo Brasileirão. O primeiro passo foi se aproximar do do comandante e reforçar a confiança em seu trabalho.

O técnico, inicialmente, estava resistente em voltar a trabalhar. No entanto, aceitou o convite por se tratar do diretor de futebol Rodrigo Caetano, com quem estabeleceu ótimo relacionamento durante a última temporada.

Embora tenha bom contato com os atletas, o treinador não recebeu contato de nem um jogador sequer do elenco durante as tratativas. O único a conversar com o técnico naquele período foi Rodrigo Caetano. Nem os mecenas quiseram interferir na primeira conversa.

Cuca sonha em assumir a seleção brasileira depois da Copa do Mundo 2022, quando Tite deixará o cargo. O técnico aguarda por um convite do presidente Ednaldo Rodrigues, como soube a GOAL. A ideia é iniciar o projeto visando a Copa do Mundo de 2026.

Ciente do desejo do treinador, o Atlético-MG propôs um contrato até novembro de 2022. Logo após a 38ª rodada do Brasileirão, ele estará liberado. O técnico, inclusive, deve viajar ao Qatar para assistir aos jogos das seleções presencialmente. A ideia é recolher o máximo de informações possíveis no país.