Compartilhar Siga GOAL no Google

O comunicador Walid Al-Faraj abriu a discussão sobre o futuro do holandês Marino Pušić, técnico do Al-Ahli, da Arábia Saudita, em meio à crise técnica vivida pelo time e à crescente pressão por sua saída. O obstáculo é financeiro: a alta multa rescisória prevista em seu contrato torna a demissão cara para os cofres do clube.

Publicidade

Durante uma edição do programa "Rotana Sport com Walid", Al-Faraj levantou um debate acalorado com seus convidados sobre os caminhos que as diretorias dos clubes podem adotar para se livrar de um técnico com contrato que prevê uma multa rescisória elevada, sem precisar pagar o valor integral da indenização. Ele questionou: "Qual é a maneira de forçar a saída de um técnico que tem uma multa rescisória alta?".

Cenários possíveis

O crítico esportivo Tawfiq Tunisi apresentou sua visão sobre como a diretoria pode lidar com situações desse tipo. Segundo ele, a questão pode seguir dois caminhos. O primeiro seria exercer pressão indireta sobre o técnico, intensificando a interferência do diretor esportivo nos detalhes de seu trabalho e em suas decisões técnicas.

Tunisi destacou que questionar o técnico repetidamente sobre suas escolhas e os detalhes de seu trabalho pode deixá-lo desconfortável e, talvez, levá-lo a decidir sair por conta própria, em vez de o clube demiti-lo e arcar com os custos financeiros da rescisão do contrato.

Já o segundo cenário seria abrir uma negociação direta com o técnico para chegar a um acordo financeiro amigável, no qual as duas partes concordariam em encerrar o vínculo contratual mediante um valor que satisfaça ambos os lados e evite que o clube pague a multa rescisória integral.

Publicidade Publicidade

Ataque à diretoria do Al-Ahli

Tópicos relacionados

Próximas partidas AHL Campeonato Saudita 12:30 ALT

Por outro lado, o crítico esportivo Nasser Al-Huwaidi adotou uma postura dura em relação à forma como o caso vem sendo conduzido dentro do Al-Ahli. Ele criticou os dirigentes e classificou o cenário atual nos bastidores do clube como "vergonhoso".

Al-Huwaidi afirmou que o atual técnico é "o maior da liga" em termos de qualidade técnica e experiência, e responsabilizou a diretoria do Al-Ahli pela situação a que o time chegou, com a tensão e a queda nos resultados que a acompanham, em vez de oferecer estabilidade e um ambiente adequado à comissão técnica.

Publicidade

Ele ressaltou que o Al-Ahli e sua torcida merecem um apoio maior da diretoria e um trabalho para resolver os problemas enfrentados pelo time, em vez de conflitos paralelos que só complicam ainda mais o cenário na temporada atual.

O debate gerou grande repercussão entre os torcedores do Al-Ahli nas redes sociais. As opiniões se dividiram entre os que apoiam as críticas de Al-Huwaidi e pedem estabilidade e apoio ao técnico e os que consideram necessário encontrar uma solução rápida para a crise técnica e administrativa, de forma a garantir que o time recupere o equilíbrio antes que seja tarde demais.