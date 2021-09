Como namoro com Shakira estremeceu a relação entre Piqué e Guardiola

A estrela do Barcelona refletiu sobre os momentos que passou com Pep Guardiola no Camp Nou

Gerard Piqué revelou que seu relacionamento com Pep Guardiola "estremeceu" durante a última temporada juntos no Barcelona, ​​em meio ao relacionamento do jogador com a cantora Shakira e a rivalidade de seu técnico com José Mourinho.

O zagueiro espanhol - um dos poucos jogadores que ainda está no clube desde a época de sucesso de Guardiola no Camp Nou - diz que agora desfruta de uma boa amizade com seu antigo treinador, uma década depois da última temporada juntos.

Mas refletindo sobre o tempo que passaram juntos, o zagueiro admitiu que esteve perto de deixar o Barcelona na temporada 2011/12, já que seu vínculo foi testado por sua vida amorosa e por Mourinho, então técnico do Real Madrid.

“Chegamos a um ponto importante de tensão com ele e com o time em geral”, disse Piqué ao La Sotana. “A rivalidade com José Mourinho foi muito exaustiva. Pep queria controle absoluto de tudo o que acontecia."

“Comecei a namorar Shakira e a relação com ele mudou; agora o relacionamento é perfeito. Tive muita pressão. Senti que nos treinos tinha que fazer tudo perfeito. Se houve um momento em que pensei em deixar o Barça foi naquela temporada 2011/12. Sofri muito neste último ano com ele.”

Piqué se tornou peça principal do time de Pep Guardiola. O sucesso culminou em alguns títulos, dentre eles dois da Champions League. Porém, a pressão se deu apenas quando o ex-técnico do Chelsea, Mourinho, assumiu o comando do Real Madrid, segundo jogador.

A tensão da rivalidade entre Guardiola e Mourinho - culminando com o título do Real Madid na La Liga, em 2012 - forçou o primeiro a entrar em um ano sabático, enquanto Piqué continuou triufando no Barça com mais títulos.

O jogador de 34 anos - que sugeriu que permanecerá no Barça até se aposentar - vai tentar ajudar o clube a subir ainda mais na classificação. A equipe de Ronald Koeman está em quarto lugar na La Liga, e espera garantir um título como mais novo sucesso na era pós-Lionel Messi.

Guardiola, por sua vez, continuará lutando por um título da Champions League com o City, enquanto luta para conquistar mais um da Premier League.