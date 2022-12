Como Marrocos vem investindo na base para crescer no futebol mundial

Desde 2008, o Marrocos conta com uma academia nacional cujos vários talentos estão brilhando na Copa do Mundo do Qatar

No último fim de semana, Marrocos conquistou a primeira vitória. Não em Doha mas em Agadir onde os jogadores da Mohamed VI Academy venceram a segunda edição da Taça de África, que reuniu a nata das escolas de futebol africanas (JMG Mali e Côte d'Ivoire, Right to Dream de Gana ou o Racing Club de Abidjan).

Sob os olhares de muitos recrutadores da Europa e em particular da França, os Sub-19 marroquinos impressionaram, com as vitórias sobre o Strasbourg por 3 a 0, Troyes por 1 a 0 e Valenciennes por 2 a 1.

A academia também tem eminentes representantes na seleção marroquina que enfrentará a França nas semifinais da Copa do Mundo na quarta-feira (14). Youssef En-Nesyri, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi ou mesmo o terceiro goleiro Reda Tagnaouti foram todos treinados dentro da instituição.

Uma rede que permite encontrar os melhores talentos do país

Financiado pelo Rei de Marrocos e criado em 2008, na sequência dos sucessivos resultados negativos da seleção marroquina durante as eliminatórias para o Mundial, mas também dos resultados das categorias de base e clubes do continente, o projeto teve como objetivo colocar o treinamento dos jogadores marroquinos de volta no centro das atenções.

Desde 2010, a academia é composta por várias estruturas em diversas cidades do país: de Tânger a Fez passando por Oujda, Agadir e sobretudo Rabat. No seu funcionamento, os criadores do projeto massivamente financiado pelo Estado marroquino e comandado na altura por Nasser Larguet pretendiam criar uma rede que permitisse identificar e acolher os melhores jovens jogadores de Sub7 a Sub13.



"Aos 12 anos, os melhores vêm ao nosso centro em Rabat para os cursos que acontecem durante as férias escolares. São quase 200 no início e no final são apenas 12 ou 13 jogadores" , descreve Abdelouahed Zamrat, atual diretor do centro.



No processo, os promissores integram o centro de Rabat para disputar o campeonato nacional de sub-15, com uma política de requalificação que se assemelha à que o Benfica pratica. Tal como o clube português, os jovens jogadores são formados para serem vendidos e um dia chegarem à Europa.



Isso pode explicar, em particular, que as turnês na Europa sejam bastante regulares, como evidenciado pelos resultados recentes, ou que a participação ou realização de torneios seja feita regularmente. E onde os recrutadores franceses, portugueses e espanhóis costumam chegar em grande número.



Estrasburgo havia, por exemplo, visto Azzedine Ounahi durante uma turnê pela Bretanha em 2018. "A partir desse momento, a RCSA entrou em contato conosco e eles vieram vê-lo em uma partida da liga em Marrocos antes de vê-lo novamente durante nosso torneio", lembra Abdelouahed Zamrat. E foi a partir desse momento que decidiram contratá-lo.



Outros, desde então, seguiram seu caminho. Se pudéssemos ter mencionado o nome de Hamza Mendyl (passou por Lille e Schalke 04), Abdelwahed Wahib (Le Havre) ou Oussama Targhalline (emprestado pelo Marselha ao Alanyaspor), outros jovens juntaram-se a alguma formação europeia na última janela de transferências. O Strasbourg, novamente, citou, por exemplo, o goleiro Walid Hasbi e o lateral-direito Anass Nanah.



A Espanha também está de olho em jogadores da base cujo estilo de jogo e tamanho possam corresponder às características do campeonato ibérico. Por exemplo, o centroavante Omar Saddik ingressou no Espanyol e o zagueiro Ayoub Hammimi ingressou no Gijon.



"Cerca de 60% dos jogadores que atualmente jogam nas seleções juvenis do Marrocos vêm da nossa base", observa Abdelouahed Zamrat. Um número que não garante necessariamente o sucesso do país a longo prazo, mas desperta a esperança de ver o sucesso atual dos atletas de Walid Regragui continuar por vários anos.