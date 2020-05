Como Luizão roubou a vaga de Élber na seleção brasileira pentacampeã em 2002

O então atacante do Bayern de Munique revelou ter sido taxado como "desertor" mesmo tendo demonstrado vontade de vestir a amarelinha

Na primeira parte de uma série de entrevistas concedidas à Goal Brasil, o ex-atacante Giovane Élber, um dos maiores ídolos da história do de Munique, deu a sua opinião sobre a dificuldade de Philippe Coutinho se firmar no clube bávaro e também falou sobre o retorno dos jogos da – o primeiro grande campeonato que retoma as atividades após a paralização do calendário por causa da pandemia do novo coronavírus.

Nesta segunda parte, Élber revelou como ficou de fora da de 2002 apesar de ter brilhado, um ano antes, no título de do Bayern, além de ter feito parte do grupo brasileiro naquele ciclo.

“Em 2002 eu vinha participando de toda a Eliminatória, estava no elenco, tanto com o Luxemburgo quanto com o Felipão. E aí quando faltavam dois jogos para terminar a Eliminatória me convocaram. Só que o Bayern não quis me liberar para viajar para o , porque estávamos chegando em fases finais de Liga dos Campeões e eles queriam que eu ficasse, para me curar o mais rápido possível de uma lesão, e voltar a jogar para eles”, disse.

Élber disputou um total de 14 jogos pela seleção brasileira, sendo a grande maioria (11) no ciclo entre 1998 e 2002. O jogador queria que a CBF entrasse em contato com o Bayern, para negociar a liberação, mas a resposta do então diretor técnico, Antônio Lopes, o surpreendeu.

“O Antônio Lopes disse ‘ô Élber, não tem isso de conversa com o clube não. Ou você vem pra cá ou você vai ser visto como um desertor. Você foi convocado, você tem que vir’”, diz Élber.

Mais times

Técnico do Brasil, Felipão reforçou o recado.

“Eu disse que queria muito, mas era o clube que pagava o meu salário, não era a CBF. Eu estava lesionado, eles nem me ligaram para saber como eu estava durante a lesão. Aí eu pedi para eles conversarem (com o clube) e eles negaram. E aí o Felipão disse: ‘se você não vir e o jogador que eu chamar for bem, você perde a sua vaga’”.

E foi justamente o que aconteceu...

All’ultima giornata, contro il , ancora senza Ronaldo (zero presenze in quelle qualificazioni), la 9 va sulle spalle di Luiz Carlos Bombonato Goulart detto Luizão. Carriera altalenante, ma una serata da eroe: con una doppietta in 20 minuti evita la catastrofe. pic.twitter.com/GrgCMnvhoy — Benny Giardina (@bennygiardina) May 9, 2020

Luizão, que então jogava no , foi chamado para o lugar de Élber, entrou em campo contra a Venezuela e seus dois gols na vitória por 3 a 0 garantiram a vaga do Brasil na Copa do Mundo de 2002... além de sacramentar a sua presença no grupo que terminaria campeão na e .

“Vou fazer o que? Acabou que o Luizão acabou indo, fez gol e aí o Felipão levou ele para a Copa”, segue Élber, que garante não ter guardado mágoas e tampouco se arrependido de sua postura na época.

“Claro, você fica triste, participei de um período difícil nas Eliminatórias, participando do elenco, e perdendo o bonde no final. Mas eu não fiquei chateado com ninguém. Passou, vamos dizer assim. Não era para ser”.

“Hoje vejo que não perdi nada. Hoje eu continuo no clube, trabalhando, e pronto. E a CBF nunca deu uma ligação para nada, nem aniversário”, completou.

Em toda a sua carreira defendendo a seleção brasileira, Élber marcou sete gols em 14 jogos; em 12 partidas, Luizão balançou as redes em quatro ocasiões.