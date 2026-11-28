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Mattia Liberali fala sobre passado, presente e futuro.

O meia-atacante do Como, nascido em 2007 e ex-Milan, declarou à SportWeek, revista semanal que chega às bancas no sábado com La Gazzetta dello Sport: "Minha primeira convocação para a seleção principal? Eu estava jogando PlayStation, jogando FC 27 para testar meu card. Finalmente, eu diria: nos meses anteriores, entre jogos e viagens, quase nunca tinha encontrado tempo. Marquei vários gols com meu personagem, mas ele não era muito bom: coloquei o card em evolução e ele está melhorando".

"Vi no grupo do time a mensagem que Caqueret escreveu: 'Boa, Matti!'. Abri o Whatsapp, todo mundo tinha me dado os parabéns. Depois entro no Instagram e a primeira publicação que aparece é o vídeo de Mancini dizendo os nomes dos convocados: o meu estava lá. A primeira ligação que fiz foi para os meus pais. Eles me conhecem bem, sabem que não sou de demonstrar 100% do que sinto. Perguntaram: 'Mas você está feliz ou não?', porque, de fato, eu não parecia estar. Mal podia esperar, mas sou muito prático: queria ir para lá e viver a experiência. Só isso. Antes de acontecer, não consigo ficar tão feliz".

"Em Coverciano, foi estranho. Eu já tinha estado lá com as seleções de base, mas, com a seleção principal, é realmente outra coisa. Você sente uma responsabilidade diferente. Depois, os novos companheiros, gente que joga no Manchester City, no Arsenal, na Inter. Eu já conhecia Calafiori, e ele me ajudou. Em campo, Donnarumma; Gatti também é alguém que mantém você muito focado. Depois, Bonucci e também Bollini, que já tinha sido meu treinador".

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"Mancini não me disse nada em especial. Em termos de futebol, falou só de dois ou três movimentos; de resto, me deu as boas-vindas e disse para eu ficar tranquilo".

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"O que eu e Cisse conversamos? O futebol é imprevisível, tudo acontece em pouco tempo: parece que passou uma vida, mas, na verdade, foi só um ano. O que me fez rir muito foi a coletiva de imprensa, já que até outro dia estávamos juntos no vestiário do Catanzaro".

"Na Serie B, não foi fácil no começo. Era minha primeira experiência longe de casa, e eu vinha de um ambiente como o do Milan: muitos jovens subestimam a diferença entre o time de base e a Serie B. O treinador, o diretor e a comissão técnica me ajudaram muito. Passei os primeiros meses na academia ganhando músculos, não jogava. Diziam para eu ficar tranquilo, mas foi difícil. Depois, quando você vê os primeiros resultados, entende que está no caminho certo. Sempre depende de você: do esforço e da dedicação que coloca nisso. Ganhei 7 kg de músculos, mas ainda preciso ganhar mais. Sinto muito a diferença quando jogo, principalmente nas disputas com os outros jogadores. Não é que agora eu seja um fisiculturista, viu?".

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"Minha transferência feita pelo Milan? Sinceramente, eu não tinha entendido os motivos do Milan. No Catanzaro, tive de me questionar mais, e isso me ajudou muito a olhar para dentro de mim, a me conhecer. No verão passado, fiquei honrado com o interesse do Milan. Também recebi mensagens de dirigentes, pessoas importantes do clube. Mas, junto com meu empresário Alessandro Lucci, escolhi desde o início ir para o Como para crescer aos poucos: a decisão já estava tomada. E eu tinha tomado essa decisão com mil por cento de convicção, sem pensar duas vezes. Nesses anos, entendi que as decisões devem ser tomadas por você, e só por você. Pode ouvir conselhos, claro, mas a última palavra tem de ser sua".

"Conversei com Fabregas, mas não havia muito a dizer. Bastou olhar para o time, para o estilo de jogo: acho que combina bem com as minhas características. O Como é um clube jovem, formado por rapazes humildes, mas ambiciosos, todos com a cabeça no lugar. E isso está fazendo com que os moradores da cidade criem carinho pelo time".

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"Nico Paz me impressionou pela força física. Em termos de porte físico, é realmente impressionante. Eu não imaginava. E também pela disposição para o trabalho, pela humildade e até pela participação na defesa".

"Baturina é muito forte mentalmente, seguro de si, arrogante na medida certa".

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"Quem eu escolheria como companheiro de time pelo resto da carreira? Caqueret. Ele é uma máquina de guerra e nunca para. Deixo ele correr e eu jogo".

"Maurizio Viscidi, responsável pelas seleções italianas de base, disse que sou o talento mais espanhol do futebol italiano? Em termos de futebol, eu me identifico com isso, gosto muito dessa maneira de entender o jogo. E aqui no Como o estilo de jogo é bastante espanhol. Tenho muito a melhorar, gostaria de ter mais consciência das minhas qualidades como jogador".

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"Um jantar com Olise? Eu perguntaria como ele consegue manter tanta tranquilidade em qualquer situação, concentrado apesar de estar no centro das atenções também por seu jeito de ser".