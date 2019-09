Como Lampard melhorou o clima no Chelsea depois da saída de Sarri

Lenda do clube, Lampard está disposto a dar aos jogadores mais jovens a chance de brilhar na equipe principal; técnico tem apoio do elenco

Frank Lampard trouxe uma "vibração positiva" aos bastidores do desde que sucedeu Maurizio Sarri como treinador do clube, de acordo com Callum Hudson-Odoi. Sarri deixou Stamford Bridge para assumir o comando da em junho após passar uma temporada na . A mudança parece ter sido positiva aos Blues, em especial aos jogadores das categorias de base.

Em entrevista ao Evening Standard, o atleta de 18 anos que ganhou oportunidade junto com outros companheiros da base revelou ter adotado a filosofia de Lampard, ídolo da equipe. Devido a proibição de transferência impedindo o Chelsea de contratar novos jogadores durante a temporada, Lampard optou por promover os membros mais jovens.

"Ele (Lampard) entrou e deu a muitos jogadores uma chance. Isso é bom para mim porque é encorajador. Você vê jogadores com quem você assistiu os jogos do Chelsea o tempo todo ter oportunidades de jogar. Nós temos a mesma fome e desejo de jogar também. Isso me dá a confiança e o impulso", disse.

Hudson-Odoi aproveitou a ocasião para destacar a diferença entre Lampard e Sarri nos bastidores: "A única coisa [que mudou] é que temos uma vibração mais positiva no vestiário e no campo. O Chelsea de Lampard é mais feliz do que era o de Sarri. Estamos todos felizes, porque Lampard entrou, ele costumava ser um grande jogador no clube, e agora ele chegou como técnico e todos nós respeitamos o que ele já havia feito pelo clube. Acho que o vestiário agora é apenas mais feliz, mais positivo”.

Uma lesão em abril deste ano atrasou o progresso de Hudson-Odoi no final da temporada passada, mas ele está próximo de voltar ao físico de antes, uma vez que atuou com o time sub-23 do Chelsea na última semana.

"Sinto-me bem, sinto-me saudável e realmente em forma. A recuperação durou muito tempo, mas me fez sentir muito mais forte, me fez mentalmente mais forte e construiu minha confiança cada vez mais. É muito bom saber que o técnico a equipe, além dos fãs, todo mundo quer que você volte. Eu mal posso esperar para voltar”, finalizou.