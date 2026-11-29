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Como-Juventus é o grande jogo da 13ª rodada da Serie A 2026/2027, com início às 20h45 no estádio Sinigaglia, à beira do lago.

Ao menos no papel, é um confronto direto entre dois candidatos a uma vaga na Champions League. Antes da partida, os donos da casa estão à frente na tabela, com 26 pontos, embora ocupem apenas o 5º lugar. O Como também vive uma sequência positiva após a vitória sobre o AEK Atenas, que deu ânimo ao time de Cesc Fabregas na Europa. A Juventus de Luciano Spalletti também está em recuperação: soma 21 pontos, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. A vitória sobre o Omonia devolveu muita confiança ao ataque do time.

COMO-JUVENTUS 0 X 0

GOLS: nenhum

GOLS E PRINCIPAIS LANCES



20' CHANCE: Em um contra-ataque rápido e direto da Juventus, McKennie chega à entrada da área, corta para dentro, faz Valle cair e toca pelo meio para Koopmeiners. Ele ajeita a bola para a esquerda e chuta, mas Butez defende e segura a bola no chão.



14' Outra defesa de Vicario, desta vez em cabeceio de Nico Paz na pequena área, mesmo sob marcação, após escorada de Baturina.



5' EXPULSÃO: Com a Juventus saindo em contra-ataque, Valle agarra Kolo Muani para impedir seu avanço. O atacante francês reage, solta-se e acerta o rosto do lateral do Como com um golpe de mão aberta. Mariani não vê o lance, mas o assistente chama a atenção do árbitro, que mostra o cartão vermelho ao francês e o amarelo ao espanhol.



4' CHANCE: Da Cunha se livra da marcação de Lucumi e chuta forte em direção ao canto oposto, mas Vicario se estica e espalma para escanteio.



0' A bola rola no estádio Sinigaglia às 20h45



VEJA INFORMAÇÕES, ESTATÍSTICAS E LANCES MINUTO A MINUTO

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COMO-JUVENTUS: FICHA TÉCNICA



Como-Juventus 0 x 0



Gols: nenhum



COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Paz, Baturina; Douvikas.

À disposição: Vigorito, Sanchez, Kempf, Caqueret, Diao, Dossena, Lahdo, Kaiki, Goldaniga, Ricci, Smolcic, Liberali, Addai, Papaccioli.

Técnico: Cesc Fàbregas



JUVENTUS (4-4-2): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí, Celik; McKennie, Sarr, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Woltemade.

À disposição: Neto, Pinsoglio, Gatti, Kelly, Conceicao, Zhegrova, Douglas Luiz, Boga, Alajbegovic, Ekhator, Rugani, Cabal.

Técnico: Luciano Spalletti.



Árbitro: Mariani

Cartões amarelos: Valle (C), Da Cunha (C)

Cartão vermelho: Kolo Muani (J)