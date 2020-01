Como Jordi Alba salvou o Barcelona e dirigiu o time dentro de campo

O lateral entrou no jogo para levar o Barcelona à vitória

Jordi Alba, muitas vezes considerado vilão no , foi a salvação do time catalão no jogo contra o Ibiza. Ele entrou em campo e, em apenas 30 minutos, ajeitou o time e o levou à vitória de virada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

Funcionando como jogador e técnico, Alba foi peça fundamental para equilibrar o time e evitar uma derrota dolorida na Copa do Rey.

Logo ao entrar, substituindo Carles Pérez, o lateral foi até Ansu Fati para acalmá-lo pela falta recebida na entrada da área adversária. Alba pediu calma ao time, vendo que nem tudo estava perdido.

Mais artigos abaixo

Até a entrada do espanhol o Barcelona não havia dado um passe com profundidade uma vez sequer, mas ele logo esticou a bola e levou perigo ao time do Ibiza, além de pedir para que Ansu e Griezmann jogassem mais soltos, o que resultou no dois gols do francês.

Em apenas meia hora em campo, Jordi Alba reorganizou o time, pediu tranquilidade e assustou o adversário, até então tranquilo. Ele avançou a linha de quatro formada por Riqui, Rakitic, Semedo e Vidal, reposicionou De Jong e Griezmann e conseguiu a vitória do time catalão. Poucas vezes meia hora foi tão produtiva em campo.