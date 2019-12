Como Jesualdo, fã da base e do 4-3-3, pode montar o Santos para 2020

Ainda que o elenco do Peixe não esteja completamente montado para a próxima temporada, já é possível imaginar algumas coisas

Jesualdo Ferreira foi anunciado como técnico do para 2020. Aos 73 anos, o português vai trabalhar pela primeira vez no continente sul-americano e chega envolto de expectativas especialmente após o sucesso que Jorge Jesus teve no .

JJ, aliás, é um dos tantos treinadores portugueses que olham para o homem que levou o ao tricampeonato português em 2007, 2008 e 2009 como exemplo. José Mourinho, atualmente no , é outro admirador de Jesualdo.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mas ainda que muita coisa ainda possa acontecer na montagem de elenco do Santos, visando a temporada 2020, é possível imaginar duas características que o poderá ter com o seu novo treinador.

Respeitado pela forma como entende a questão tática no futebol, Jesualdo costuma escalar a maior parte de seus times com um desenho de 4-3-3. Exatamente a formação tática mais utilizada por Jorge Sampaoli na campanha de 2019.

Uma outra característica que pode ser aproveitada na Vila Belmiro é a vocação para melhorar jogadores e trabalhar com jovens que surgem da base.

Em seu período no Porto, onde viveu o auge de sua carreira em clubes, nomes como Falcao Garcia, Raul Meireles, Lisandro López, Hulk e Lucho González melhoraram muito o rendimento e até hoje tecem elogios ao Míster.

A experiência para fazer conseguir pinçar talentos da base, ainda mais dentro de uma escola como o Santos, pode ser a primeira grande notícia para o clube, que em 2019 utilizou menos jogadores formados na Vila Belmiro do que havia feito em 2018.

Enquanto ainda não sabemos exatamente quem fica e quem sai para 2020, já é possível imaginar um Santos com mais jovens da base ganhando chances e armado em um 4-3-3.

Santos 2020 até agora

Além da saída de Jorge Sampaoli, o Alvinegro Praiano perdeu jogadores como Jorge (lateral-esquerdo) e Victor Ferraz (lateral-direito). Outros nomes com futuro incerto listados abaixo estão com o ponto de interrogação. Atualmente a grande carência no elenco é para a posição de lateral-esquerdo, que só conta com um especialista no momento: Romário, jogador de 27 anos que volta após um período de empréstimos.