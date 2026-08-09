Matthias Ginter falou, em uma entrevista detalhada ao kicker, sobre sua não convocação para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte. O zagueiro fala sobre aquelas que provavelmente foram as horas mais duras de sua carreira profissional e questiona de forma clara a comunicação do ex-técnico da seleção Julian Nagelsmann.

Em maio, o jogador do Freiburg teve de lidar com dois reveses graves em um curto espaço de tempo. Na noite de quarta-feira, ele perdeu com o Sport-Club a primeira final de competição europeia da história do clube, em Istambul, por 3 a 0 para o Aston Villa. Apenas meio dia depois, veio a negativa final para a Copa do Mundo.

Como Matthias Ginter soube que estava fora da Copa do Mundo?

"Foi um golpe duplo. Acho que, doze, treze horas depois, veio também a notícia sobre a Copa do Mundo, de que eu não estaria lá", disse ele ao kicker: "Não foram duas decepções separadas, mas uma só, grande. Isso foi, naturalmente, uma das coisas mais amargas da carreira. Um golpe duplo desses no fim de uma temporada muito, muito especial."

Sua não convocação para o torneio nos Estados Unidos, no Canadá e no México atingiu Ginter em cheio após suas atuações consistentes na Bundesliga. Pouco depois da decisão, Ginter já havia se mostrado decepcionado na recepção com os torcedores em Freiburg e enfatizado: "Mais do que isso eu não poderia ter feito."

Nesse evento, Julian Nagelsmann foi vaiado em alto e bom som pelos torcedores do Freiburg pela exclusão do defensor.

O que Ginter reprova no ex-técnico da seleção, Nagelsmann?

Na entrevista ao kicker, Ginter reforçou agora suas críticas a Nagelsmann, especialmente no que diz respeito à maneira como ele lidou com ele de modo geral. "Não quero falar sobre a forma como isso tudo transcorreu, de maneira geral, ao longo de três anos", declarou, de forma eloquente, o jogador de 32 anos, que foi campeão do mundo em 2014, no Brasil, sem entrar em campo. De forma concreta, Ginter criticou o procedimento antes da divulgação da lista: "Na verdade, o momento estava planejado de outra forma, também por causa de todos os vazamentos publicados antes, mas eu só fui informado na quinta-feira, no dia da convocação."

De toda forma, ele só percebeu a real dimensão dessa dupla decepção com algum atraso, explicou Ginter: "Foi só com o jogo de abertura da Copa do Mundo que isso realmente caiu a ficha para mim — e, como era um pacote, a decepção pela final perdida também voltou."