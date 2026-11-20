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Choque no Bayern de Munique! Eleito o melhor jogador do mundo, Harry Kane e o craque Michael Olise se lesionaram no empate por 1 a 1 com o Colônia e não puderam continuar em campo. O diagnóstico de Kane é desolador.

Após pouco mais de 15 minutos do empate com o Colônia , o capitão da seleção inglesa ficou caído depois de uma disputa com Joël Schmied. O jogador do Colônia atingiu seu tornozelo por trás dentro da própria área, mas também tocou na bola.

Kane ainda tentou jogar por alguns minutos, mancando, mas acabou tendo de deixar o campo. Tom Bischof entrou em seu lugar.

Sai o diagnóstico de Harry Kane: por quanto tempo ficará fora?

"Harry rompeu a sindesmose", disse o diretor esportivo Max Eberl, ao ser questionado sobre a lesão. "A noite foi muito ruim, isso nos atinge muito", acrescentou. Perguntado por quanto tempo o vencedor da Bola de Ouro ficaria fora, Eberl respondeu de forma lacônica: "Como Isi". Ou seja, como Ismael Saibari, que também rompeu o ligamento da sindesmose antes da pausa para as seleções e teve uma ausência estimada em três a quatro meses. Isso significa que o principal nome do Bayern em gols e assistências provavelmente perderá até uma parte significativa do segundo turno.

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Michael Olise deixa estádio de muletas

Ainda no primeiro tempo, Olise também se lesionou após uma disputa de bola com o defensor do Colônia Tom Krauß. O jogador da seleção francesa conseguiu terminar a primeira etapa, mas ficou no vestiário após o intervalo. O jovem Tim Binder entrou em seu lugar. Olise saiu da área interna da Allianz Arena de muletas. Ainda não há um diagnóstico preciso, e o técnico Vincent Kompany espera boas notícias. "Sim, mas foi uma medida de precaução", disse ele à Sky, ao ser perguntado sobre as muletas. "Espero que Michael esteja bem novamente a partir de segunda-feira. Não quero chegar a uma situação em que apenas digamos: 'Agora Michael está fora, agora Harry está fora, agora Lucho está fora'. Está tudo bem", afirmou, tentando manter o otimismo.

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E continuou: "Temos outros jogadores que precisam carregar o time neste momento. Precisamos de atuações incríveis de jogadores que talvez ainda não estejam acostumados a enfrentar tanta pressão no Bayern de Munique. Mas é assim que as coisas estão. Vamos tentar, todos juntos, tirar o melhor dessa situação para nós. O Bayern de Munique faz isso repetidamente, e vamos fazer isso agora também."

Jamal Musiala volta a jogar, mas será que pode comemorar?

Depois de Ismael Saibari, Serge Gnabry, Luis Diaz e Alphonso Davies, Kane e Olise são os próximos jogadores de ataque a desfalcar o Bayern de Munique por lesão. Inicialmente, não havia um diagnóstico preciso, mas Olise deixou o estádio de muletas ainda durante a partida.

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Jamal Musiala voltou a jogar após se recuperar de uma lesão que o afastou por oito semanas. Ele entrou aos 67 minutos e quase marcou o gol do 2 a 1. No entanto, ele, ou melhor, sua capacidade de atuar no mesmo nível, voltou a ser questionado por um dirigente do Bayern. Desta vez, por Karl-Heinz Rummenigge, que falou abertamente da possibilidade de conversas sobre o salário de Musiala caso o driblador não volte a ser o mesmo . Isso começa a parecer uma campanha contra Musiala no clube recordista de títulos.