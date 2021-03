Como Ibrahimovic motiva jogadores no Milan? "Me chamou de gordo", diz lateral

Artilheiro sueco de 39 anos acompanha de perto a forma física dos companheiros e equipe e cobra esforço em treinamentos

Grande nome do Milan na temporada 2020/21, Zlatan Ibrahimovic também atua com uma espécie de “fiscal” de seus colegas de equipe, segundo revelou Théo Hernandez.

Em entrevista ao SportWeek, o lateral francês revelou uma cobrança do atacante sueco, referente à sua forma física após o retorno das férias de final de ano.

“Ele me disse, ‘Onde você pensa que vai com esses 90 kg?’ Eu realmente estava um pouco mais pesado do que o normal. Ele também ressaltou a minha força, e que tenho que trabalhar duro para me tornar o melhor”, disse o Théo, de 23 anos.

“Nós seguimos o seu exemplo nos treinamentos, nos dedicamos ao máximo. Foi um ano incrível, então todos merecem os créditos pelos resultados”, completou o lateral.

Aos 39 anos, Ibrahimovic não mostra sinais da idade. Com 14 gols marcados em 14 partidas, o grandalhão é um dos artilheiros da competição, e líder na equipe da capital italiana.

Na segunda colocação da Serie A, o Milan se vê seis pontos atrás de seus principais rivais, a Inter de Milão, e corre atrás do prejuízo para recuperar a ponta do campeonato. Com 26 partidas disputadas, o clube não tem muito tempo para diminuir a vantagem dos adversários.