Como Haaland foi parar com uma camisa do Corinthians nas redes sociais?

Atacante, uma das sensações da última temporada, agradeceu mensagens de aniversário no seu Instagram utilizando o uniforme alvinegro

O atacante Erling Haaland, que encantou a Europa com uma capacidade descomunal de fazer gols nesta temporada, surpreendeu fãs brasileiros neste domingo (26). Para agradecer mensagens em celebração ao seu aniversário de 20 anos, comemorado no meio desta semana, ele utilizou uma camisa do no vídeo.

O modelo foi o utilizado desde o do ano passado, trocado por uma homenagem ao time campeão em 1990 recentemente. Haaland não cita o nome do clube do Parque São Jorge na filmagem, mas claramente fez questão de usar o uniforme em um registro profissional.

O atleta tem contrato de patrocínio com a Nike, mesma fornecedora do , o que pode explicar a presença da camisa. No vídeo, ele diz que vai entregar uma camisa autografada à mensagem que mais lhe agradou no aniversário. A peça, no caso, é a sua, do .

Em entrevista dada ao canal Esporte Interativo, no começo deste ano, Haaland já havia demonstrado conhecer o clube. Perguntado sobre o futebol brasileiro, ele afirmou que já havia acompanhado jogos de "Corinthians, , e ", além de trocar ideias com companheiros de clube brasileiros.

Transferido do Red Bull Salzburg, da Áustria, para o Borussia Dortmund, da , na janela de transferências do meio da temporada europeia, Haaland fechou esse período com um total de 44 gols marcados em 40 jogos disputados.

Ele só não conseguiu disputar a Chuteira de Ouro lado a lado com Lewandowski porque os gols marcados no Campeonato Austríaco tinham metade do peso dos tentos anotados no Campeonato Alemão.