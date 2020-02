Como Guardiola venceu a "guerra" contra Mourinho no Campeonato Inglês

Na véspera do clássico entre Tottenham e Manchester City, técnicos demonstram grande respeito um pelo outro

Nos prometeram explosões. Mas quase quatro anos depois de chegar à , Pep Guardiola e José Mourinho se enfrentam neste domingo (2) com um respeito crescente um pelo outro.

“Sinto muito por você. Sei que você estava ansioso, mas desculpe-me ”, disse Guardiola a jornalistas sobre a falta de inimizade entre os dois antes do confronto entre e .

Foi em maio de 2016, meses após os Citizens terem garantido o treinador mais cobiçado do mundo, que os rivais do responderam indicando o único homem disponível que eles acreditavam que poderia impedir Guardiola de construir um império no Etihad Stadium.

Depois de um relacionamento ardente de ambos os lados no e , com colossais coletivas e burburinhos, havia muita expectativa de uma nova rivalidade na Inglaterra.

No entanto, além de uma briga menor no túnel de Old Trafford, quando Mourinho não conseguiu deter a corrida do City para o primeiro título da Premier League sob o comando de Guardiola, a rivalidade passou sem incidentes.

"Talvez estejamos mais velhos e mais experientes", resumiu o catalão.

No entanto, a principal razão para a falta de vantagem durante o tempo em Manchester foi a pequena competitividade entre as duas equipes. Embora nenhum dos dois tenha conseguido desafiar o campeão em sua campanha de estreia, Guardiola estava começando a construir algo especial, enquanto Mourinho ganhou duas taças, mas estava tentando se manter firme.

Aqueles que alegaram que as táticas de ataque de Guardiola nunca funcionariam na Inglaterra, se mostraram muito errados quando o City reescreveu os livros de recorde para conquistar o título da Premier League com 100 pontos.



Foto: Getty Images

Mas não era apenas taticamente onde eles diferiam. Pep transferiu ele e sua família para um apartamento no centro da cidade de Manchester, enquanto Mourinho morava sozinho em um hotel.

Guardiola insiste que o português merece mais respeito e seu histórico técnico fala por si - diversos títulos na Inglaterra, , e , além de duas Liga dos Campeões.

"Os períodos para os técnicos são altos e baixos, todo mundo tem.Você tem temporadas com períodos bons e ruins, precisa mudar de equipe e construir coisas novas".

“Normalmente, no esporte, você perde mais do que ganha. Michael Jordan é o maior exemplo disso. Ele ganhou seis títulos da NBA em 15 ou 16 temporadas, então eles perderam mais do que venceram e ele foi o melhor atleta que eu já vi na minha vida, então você tenta continuar trabalhando duro e isso é tudo", apontou.

Guardiola venceu a guerra em Manchester, mas reconhece um adversário difícil.

"Sempre tive um respeito incrível pelo que ele fez pelo futebol e em sua carreira. Às vezes, uma situação acontece e faz parte do nosso trabalho, mas é tudo", concluiu.

Guardiola nunca enfrentou um técnico adversário mais que Mourinho - o confronto de domingo será a 23ª vez - e apenas Jurgen Klopp o derrotou mais do que o técnico do Tottenham.

Tottenham e Manchester City encerram a 25ª rodada da Premier League neste domingo (2), às 13h30 (de Brasília).