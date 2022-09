Como Granit Xhaka foi de odiado a ovacionado no Arsenal de Arteta

O meio-campista suíço chegou até a xingar os torcedores em 2019, agora eles estão cantando seu nome novamente graças ao técnico Mikel Arteta.

Se alguma vez houve um indicador do quão bem as coisas estão indo no Arsenal que está no topo do campeonato agora, isso finalmente veio no final da vitória de domingo por 3 a 0 contra o Brentford.

Os jogadores estavam todos indo em direção a torcida presente no Gtech Community Stadium para celebrar a sexta vitória em sete jogos da Premier League. E foi aí que aconteceu.

“Temos Granit Xhaka, temos Granit Xhaka. Temos Granit Xhaka, temos Granit Xhaka...”

Essa foi a música que gritavam no final quando o time de Mikel Arteta estava na frente dos fãs do Arsenal, acenando, batendo palmas e expressando sua gratidão por todo o apoio. Para Xhaka, foi um grande momento.

"É um dia muito, muito especial para mim", ele admitiu depois em uma mensagem emocional que enviou através da conta do Twitter do Arsenal.

“O que aconteceu hoje, a torcida cantando a música para mim. Obrigado”, completou.

Para a maioria dos jogadores, elogios de seus próprios torcedores não seria novidade. Na verdade, seria o natural. Mas em termos de seu relacionamento com os torcedores do Arsenal, Xhaka não é um jogador comum. O fato é de que ele agora está recebendo seu reconhecimento muito pela qualidade das performances que ele tem feito nesta temporada.

Depois de seis anos agitados no Arsenal, esta foi a temporada que muitos sentiram que o volante suíço finalmente seria sacado do time titular, especialmente com a mudança de sistema introduzida por Mikel Arteta, que obrigou Xhaka a jogar em uma posição de meio-campo muito mais avançada do que o habitual.

Em vez disso, ele consquistou seu lugar na equipe com uma série de exibições ótimas. Um jogador anteriormente visto como uma calamidade, agora não pode ser descartado. Ele foi magnífico contra Brentford em ambas as extremidades do campo, formando uma barreira quase impenetrável na frente dos quatro da defesa ao lado de Thomas Partey, enquanto também desempenhava um papel fundamental no terço final do campo.

A assistência de Xhaka para o gol de Gabriel Jesus foi uma bola linda para o atacante brasileiro. Foi sua terceira na Premier League nesta temporada. Apenas Bukayo Saka (quatro) tem mais.

"O tempo todo, ele está tentando me encontrar. Estou tão feliz em brincar com ele. Ele é inteligente e um jogador de qualidade também”, disse Jesus depois do jogo.

As estatísticas de Xhaka nesta temporada mostram o quanto ele está desfrutando da nova liberdade que tem dentro da equipe.

Getty/GOAL

Ele tem um gol e três assistências em apenas sete jogos. O suíço também criou 14 chances e teve 25 toques na grande área, isso representa apenas 12 toques a menos do que ele teve durante toda a campanha de 2021-22.

Mas não é apenas seguir em frente onde ele se destacou. Defensivamente, ele tem sido muito forte. Ninguém no time do Arsenal fez mais interceptações do que Xhaka, enquanto ele também ganhou posse 33 vezes em sete jogos - apenas dois jogadores recuperaram mais a bola. E também não houve nenhum sinal - por enquanto, dos súbitos lapsos de concentração que afligem Xhaka ao longo de sua carreira no Arsenal.

Então, ao que Arteta atribuiu esse novo nível de desempenho do volante?

“Sua consistência. Como ele se comporta todos os dias, como aprendeu em diferentes momentos de sua carreira - estejam eles aqui ou com a seleção nacional - e sua vontade ao longo do tempo de permanecer humilde, olhar para frente e tentar melhorar. Quando você faz isso, normalmente coisas boas acontecem”, disse o técnico do Arsenal após a vitória de domingo em Brentford.

Arteta acrescentou: “Acho que ele sente agora que o amor e o respeito vão nos dois sentidos. Você vê nossos apoiadores e a maneira como eles estavam cantando para ele. Isso o deixa emocionado. Isso faz com que ele tente dar ainda mais e estou muito satisfeito por ele porque, na minha opinião, ele merece totalmente.”