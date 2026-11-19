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Se o Manchester City sofrer punições por violações do Fair Play Financeiro (FFP) que levem ao rebaixamento da Premier League, alguma de suas estrelas ficará para disputar a Championship? Dietmar Hamann respondeu à pergunta para a GOAL. A Juventus mostrou que nem todo nome de peso precisa sair.

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Estrelas permaneceram na Juventus

A Juventus, após se envolver no escândalo de manipulação de resultados Calciopoli, que veio à tona , perdeu dois títulos da Serie A e foi rebaixada à Serie B. Sem surpresa, vários nomes importantes decidiram deixar o clube de Turim, entre eles o enigmático atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.

O ídolo Alessandro del Piero, porém, aceitou ficar, assim como o goleiro Gianluigi Buffon, campeão do mundo e outro nome emblemático do clube. O vencedor da Bola de Ouro Pavel Nedved também permaneceu, ao lado do atacante francês David Trezeguet e dos jogadores de longa data Claudio Marchiso e Giorgio Chiellini.

Atualmente, o Manchester City é acusado de violar as regras do FFP, com 114 veredictos de culpa pesando sobre o clube . Há quem sugira que o City possa sofrer uma perda de pontos que tornaria inevitável o rebaixamento da Premier League .

Jogadores importantes ficariam no Manchester City?

Uma saída em massa de jogadores de alto nível seria esperada no verão de 2027 se essas punições fossem aplicadas, mas alguns nomes de destaque poderiam aceitar passar um ano na EFL. Questionado se via essa possibilidade, o ex-meio-campista do City Hamann, que falou em parceria com o Lottoland Live Casino, disse à GOAL: “É claro que eles terão de analisar suas finanças se forem rebaixados, porque pode haver uma proibição de contratações. Mas também é preciso dar alguma margem a eles, porque obviamente precisam de jogadores.

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“Consigo imaginar um cenário em que alguns jogadores fiquem, sim. Mas, por outro lado, como cumprir o Fair Play Financeiro? Haverá jogadores ganhando 100, 200 ou 250 mil libras por semana, e eles não vão aceitar jogar na Championship por menos do que isso.

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“Fico me perguntando como fariam isso, porque acho que, se forem multados e rebaixados, a Premier League ou a EFL examinará suas finanças com muita atenção. E dá para imaginar três, quatro ou cinco jogadores ganhando 200 mil libras por semana na Championship? Não tenho tanta certeza.”

Oportunidades na Championship

Embora alguns jogadores já consagrados provavelmente permanecessem no Etihad, a saída de outros abriria espaço no elenco do Manchester City para que outras opções mostrassem seu valor.

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O jovem talento Cavan Sullivan pode se encaixar nessa categoria , já que deve ir para a Inglaterra ao completar 18 anos, no outono de 2027. Brad Friedel, ex-jogador da seleção dos Estados Unidos, falou à GOAL sobre a possibilidade de o atual talento do Philadelphia Union receber uma oportunidade inesperada de deixar sua marca no futebol inglês: “Ele ainda não jogou um segundo sequer em uma das principais ligas do mundo. Vamos avançar um pouco e supor que eles sofram uma perda de pontos que resulte no rebaixamento. Jogar na Championship pode fazer muito bem a eles, porque ele pode chegar a um clube onde terá a chance de jogar imediatamente.

“Se forem rebaixados, basta olhar para a história: provavelmente o melhor exemplo é a Juventus. Alguns dos ídolos da Juventus ficaram, mas o clube também passou por muitas mudanças.

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“Então isso pode ser muito bom para ele, porque poderia chegar e realmente ter a chance de jogar. Acho que todos os jogadores só precisam acompanhar a situação, mas ela não se torna realmente concreta para eles até que, ou a menos que, as punições afetem suas carreiras.”

Manchester City aguarda decisão final e punições

O City, que sempre sustentou sua inocência ao longo da prolongada disputa sobre o FFP, recorreu dos veredictos emitidos até agora. As decisões finais são esperadas para o início de 2027, quando todos saberão o que esperar.

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É possível que o clube evite a queda da primeira divisão inglesa, caso outras punições sejam aplicadas . Caso contrário, o técnico Enzo Maresca e a diretoria terão de traçar planos às pressas para buscar o acesso em 2027/28.