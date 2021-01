Como ganhar na aposta esportiva: entenda a gestão emocional e financeira

Confira como um bom controle emocional e uma gestão financeira segura podem impulsionar seus ganhos no mundo das apostas esportivas

Vanderlei Luxemburgo tem uma frase muito conhecida no mundo do futebol: “O futebol não é uma ciência exata”. O “Professor” tem tanta razão nessa colocação, que arriscamos dizer que ela se aplica também às apostas esportivas, principalmente àquelas feitas em partidas desse esporte.

Muitos apostadores brasileiros têm se deixado levar pela crescente popularidade das apostas em esportes no país e têm arriscado dinheiro nesse tipo de jogo. O que não é nenhum problema quando se entende os riscos e a responsabilidade de fazer apostas online em uma modalidade tão volátil como é o futebol.

Poderíamos citar diversos exemplos de partidas que sofreram reviravoltas inesperadas na história ou jogos que foram completamente o oposto do que se previa. Quem não se lembra do amargo 7 a 1 sofrido pelo na de 2014, por exemplo?

Isso significa que o segredo das apostas esportivas é estar preparado para não vencer sempre. Mesmo quando todos os prognósticos apontam para a vitória de determinado time, o inesperado sempre pode acontecer.

Por essa razão, o segredo do sucesso nessa atividade se divide em dois pontos que todo apostador deve ter:

Gestão emocional

Gestão financeira

Gestão emocional: quando o apostador sabe perder

Apostar dinheiro é uma das práticas mais comuns no Brasil. Vide a Loteria da Caixa Econômica Federal, em que milhões de brasileiros jogam diariamente em busca de enriquecimento rápido. O que, como se sabe, dificilmente acontece.

As apostas esportivas, no entanto, são diferentes. Em muitos casos, os apostadores são torcedores e fãs de esportes que nem sempre estão focados em enriquecerem. Querem, na maioria das vezes, divertir-se ao tentar adivinhar os resultados de jogos, lutas ou corridas.

Contudo existe uma parcela de apostadores esportivos que visa o enriquecimento. Como dissemos acima, no entanto, isso pode nem sempre ser fácil, pois os esportes costumam ser imprevisíveis.

Portanto, se o desejo é mesmo ganhar dinheiro com apostas online, é preciso ter um psicológico forte. É a chamada gestão emocional. É saber por que está apostando e, acima de tudo, saber que na maior parte das vezes irá perder dinheiro. As derrotas fazem parte do processo e devem servir sempre de aprendizado.

Um apostador com emocional sob controle normalmente tem também um perfil:

Analítico

Persistente

Humilde

Disciplinado

Gestão financeira: quando o apostador sabe a hora de parar

A gestão emocional está atrelada à gestão financeira. No universo das apostas esportivas, os apostadores precisam ter o que se chama gestão de banca. A banca é o valor que o jogador tem a seu dispor para fazer seus palpites nos sites. Ou seja: quebrar a banca nunca é bom.

Uma gestão emocional sólida ajuda na hora de controlar a banca. É importante saber o quanto investir em cada evento esportivo, respeitando uma estratégia e um planejamento. O futebol não é uma ciência, mas a matemática é, e ela deve ser respeitada.

Por essa razão, passa pela gestão financeira também saber quando não apostar. Apostadores iniciantes tendem a fazer palpites todos os dias, mesmo sem identificar boas oportunidades para tal. Ou seguem perdendo dinheiro, em uma bola de neve, tentando recuperar o que perderam em apostas prévias.

Nesse sentido, todo apostador com gestão emocional deve definir:

Uma banca de apostas mínima

Uma estratégia do quanto investir em cada evento

Um limite de perdas, para parar quando as perdas estiverem muito elevadas

Algo que muito se diz entre os apostadores profissionais é que não adianta ter uma banca de R$100 ou de R$5.000. Se o apostador não gere bem o dinheiro, as chances de perder tudo são as mesmas nos dois casos.

Conforme as apostas online forem legalizadas no Brasil nos próximos anos, essa atividade vai se popularizar ainda mais no país. E o brasileiro é apaixonado tanto por esportes quanto por apostas, o que pode ser perigoso.

Desde já aconselhamos bastante prudência ao apostar online. É imprescindível ter responsabilidade e a maturidade de saber se apostar é ou não para você. Esse é o movimento número 1 da gestão emocional e financeira, o que pode poupá-lo de algumas situações complicadas no futuro.