Como funciona o relógio da linha do gol que "ajudou" Cristiano e a Juventus?

A tecnologia de linha do gol foi uma das tantas que vem ajudando a colocar um fim em polêmicas no futebol

Cristiano Ronaldo subiu alto como de costume e cabeceou. No gol do , Jan Oblak fez uma defesaça e por alguns segundos o jogo seguia normalmente até que o relógio do árbitro Björn Kuipers apitou: a bola havia ultrapassado a linha antes de o goleiro esloveno fazer a sua intervenção. Gol!

A tecnologia que diz se a bola entrou ou não é utilizada na desde 2016, mas já havia feito o seu debute em outras competições de grande importância. Abaixo, confira tudo sobre este artifício que vem acabando com dúvidas que pareciam intermináveis no futebol.

Como funciona?

Desde 2016 a UEFA utiliza o serviço da empresa Hawk Eye, que dispões sete câmeras para cada gol, aliadas a um software de controle para rastrear se a bola ultrapassou completamente a linha do gol. Se for o caso, o relógio utilizado pelo árbitro vibra indicando o gol.

Quanto tempo demora para o relógio vibrar?

De acordo com a Hawk Eye, especialista no mercado, em menos de um segundo o juiz é avisado do tento.

História

Os primeiros testes envolvendo a tecnologia começaram para valer em 2011. No ano seguinte, com a tecnologia aprovada, o seu uso entrou no livro de regras do futebol. Elas são simples:

O sistema precisa avisar apenas se uma jogada terminou em gol ou não

O sistema precisa ser preciso

O sistema precisa indicar o gol de forma imediata

O sistema tem que se comunicar apenas com a equipe de árbitros

Primeiro jogo

A estreia oficial da tecnologia aconteceu no de 2012, no duelo entre Sanfrecce Hiroshima ( ) e Auckland City ( ). Depois, passou a ser utilizado nos principais torneios do mundo: Premier League ( ), ( ), (Italia) e ( ) estão entre eles.

A de 2014, realizada no , começou a utilizar a novidade, comum desde então.

Em campeonatos europeus, a estreia aconteceu na final de entre e , em 2016.