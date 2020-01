Como funciona o pacote de ingressos do São Paulo para Libertadores e Paulistão?

Pacote inclui três partidas de Libertadores no Morumbi e dois clássicos; Sócio Torcedor do São Paulo tem descontos e outros benefícios

O lançou nesta quarta-feira (15) um pacote de ingressos para os nove primeiros jogos da temporada com datas já definidas e que serão realizados no Morumbi. O torcedor poderá adquirir a entrada para três jogos da fase de grupos da , além de outros seis jogos da primeira fase do 2020.

Sócio torcedor são-paulino tem ainda mais benefícios, como diferentes formas de pagamentos, valores especiais e compra antecipada. Além do pacote, o tricolor definiu que há previsão de venda avulsa para todos os jogos que fazem parte do pacote.

As partidas já definidas são:

22/01, 21h30: São Paulo x Água Santa - Paulistão

03/02, 20h00: Sâo Paulo x - Paulistão

15/02 ,17h00: São Paulo x - Paulistão

01/03, 16h00: São Paulo x - Paulistão

11/03, 21h30: São Paulo x - Copa Libertadores

14/03, 19h00: São Paulo x - Paulistão

16/03, 21h30: São Paulo x - Copa Libertadores

21/03, 16h00: São Paulo x Red Bull - Paulistão

05/05, 21h30: São Paulo x Binacional - Copa Libertadores

Quem optar pelo pacote de ingressos garante assistir aos clássicos do tricolor contra o Corinthians, no começo do Paulistão 2020, contra o Santos em março, e todos os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores 2020. Sócio-Torcedor pode parcelar o valor do pacote em até seis vezes no cartão, desde que esteja com em dia com o plano. Os valores foram divulgados no site oficial e nas redes sociais do clube:

Para não-sócios, o valor mais "em conta" para o pacote é de R$ 270,00, com ingressos válidos para as arquibancadas amarelas e laranjas. Quem não for sócio torcedor e quiser assistir aos nove jogos de cadeira especial azul ou vermelha, terá que desembolsar R$ 900,00 para adquirir o pacote.

Os associados ao programa do tricolor poderão comprar a partir das 22h de hoje, quarta-feira (15) pela internet. A venda para público geral começa no domingo (19), às 10h, pela internet e nas bilheterias físicas. Confira abaixo os valores do pacote para sócios torcedores do São Paulo: