Como funciona a 'torcida fake' do Espanhol inspirada em recurso do Fifa 20

Recurso com torcida virtual será disponibilizado nas transmissões de La Liga como alternativa para os estádios vazios após pandemia

O futebol também está de volta na Espanha. Além de poder ver Messi e os vários craques de atuando novamente, os torcedores terão uma opção interessante para acompanhar as partidas pela TV. Isso porque a transmissão dos jogos terá a opção de uma “torcida fake” nos estádios, inspirada em recurso utilizado no Fifa 20 .

Ao invés de assistir às partidas com o som ambiente e característico do futebol depois da pandemia do novo coronavírus - com as conversas entre os jogadores, as instruções dos técnicos ou o barulho dos chutes na bola -, os telespectadores poderão incluir uma torcida virtual nas arquibancadas durante a transmissão.

O recurso será opcional e contará tanto com a animação gráfica quanto com o som dos torcedores lotando os estádios, torcendo por suas equipes e vibrando a cada lance.

Para o áudio, será utilizada a mesma tecnologia empregada nas partidas do Fifa 20 pela EA Sports. Já para ocupar as arquibancadas com torcedores virtuais, o recurso utilizado será disponibilizado por uma empresa norueguesa, exibindo imagens que se assemelham a vários torcedores sentados, mas imóveis e sempre nas cores da equipe mandante.

No vídeo abaixo é possível ver como será assistir às partidas com ou sem a opção das torcidas virtuais.

Las dos opciones de audio que podrán elegir los espectadores para ver los partidos de @LaLiga. #VolverEsGanar pic.twitter.com/n9hgCwOpQg — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) June 7, 2020

De acordo com Javier Tebas, presidente de La Liga, o momento excepcional exigiu a medida para tornar mais agradável a experiência de assistir aos jogos pela TV. O dirigente também afirmou que o recurso estará disponível para todas as retransmissoras internacionais da competição.

“Estamos em uma situação excepcional, mas para nós é fundamental nos adaptar e oferecer uma transmissão pioneira aos nossos espectadores”, destacou Tebas em entrevista ao canal espanhol Movistar+.

O Campeonato Espanhol retorna nesta quinta-feira (11), com o clássico entre Sevilla e Bétis, às 17h (de Brasília). Já para ver Lionel Messi em ação, os torcedores terão que esperar até sábado (13), quando o Barcelona enfrenta o Mallorca, às 17h. O Real Madrid retorna apenas no domingo, contra o , às 14h.