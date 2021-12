Como Fred calou críticos e se apresenta como peça-chave do Manchester United

Fred foi o improvável herói do Manchester United de Cristiano Ronaldo no primeiro jogo de Ralf Rangnick no comando interino do clube, quando eles venceram o Crystal Palace por 1 a 0, em Old Trafford. O brasileiro, sempre muito criticado, foi definido por seu companheiro Dalot como "azarão" dos Red Devils.

Seja no Manchester United ou na seleção brasileira, Fred é alvo constante de críticas por parte da torcida. No clube, isso começou já na sua contratação, em 2018, por um preço bastante alto. Na ocasião, os questionamentos envolviam a capacidade de entrega de um jogador que custou 59 milhões de euros ao clube inglês.

No entanto, as atuações recentes de Fred têm chamado a atenção. Para Diogo Dalot, seu companheiro de equipe, o grande diferencial é que o brasileiro não se incomoda com as opiniões dos outros.

"Ele é o azarão, o underdog. Todos podem criticá-lo, mas ele mantém sua cabeça limpa e entra em campo, a cada jogo ele dá tudo o que tem, e é disso que se trata este clube", disse o português ao site do Manchester United após a boa atuação de Fred contra o Crystal Palace.

"Mesmo que você perca a bola ou erre um chute no gol, sempre vai tentar o próximo e sempre vai lutar pelo time e é isso que queremos. Jogadores como esse são o que queremos", completou sobre o autor do gol da vitória deste domingo (5).

Contando com Fred, o United volta a campo nesta quarta-feira (8), às 17h (de Brasília), contra o Young Boys, em casa, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os ingleses já tem vaga garantida nas oitavas de final do torneio europeu.