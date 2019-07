Como foi a passagem de Ricardo Gareca no Palmeiras e por que ele foi demitido?

O Peruano não resistiu à pressão dos resultados no Campeonato Brasileiro de 2014, e deixou o cargo em menos de três meses

Técnico da seleção peruana, finalistas da , Ricardo Gareca teve breve passagem pelo , em 2014. O técnico que vem fazendo bom trabalho no , não teve o mesmo retrospecto no time brasileiro.

Gareca permaneceu no cargo do clube Alviverde por quase três meses até ser demitido na gestão do ex-presidente, Paulo Nobre. Com o comandante, também deixaram o clube o preparador físico Néstor Bonillo e o auxiliar técnico Sergio Santín.



(Foto: JUAN MABROMATA/AFP/Getty Images)

Na ocasião, a principal justificativa da direção foram os resultados insustentáveis. Na edição de 2014 do Campeonato Brasileiro, Gareca somou apenas quatro pontos de 27 possíveis. Em nove partidas no torneio, foram sete derrotas, um empate e uma vitória. Ao todo, Gareca comandou o Palmeiras em 13 jogos, incluindo três duelos pela Copa do e um amistoso pela Copa EuroAmericana, somando um aproveitamento de 33% com quatro vitórias, um empate e oito derrotas.

Na época, Alberto Valentim foi o escolhido para assumir a equipe no lugar de Gareca de forma interina.