Como foi a passagem de Henrikh Mkhitaryan pela base do São Paulo

Meia publicou uma foto com a camisa do tricolor paulista quando defendeu suas cores no sub-13

O mundo da bola traz diversas surpresas em suas histórias, uma delas sem dúvida, é o fato do então finalista da Champions League de 2023, Henrikh Mkhitaryan, ter defendido as cores do São Paulo Futebol Clube, no começo dos anos 2000 pelo Sub-13.

O armênio que defende a Inter de Milão, postou em suas redes sociais, em 2018, uma foto com a camisa do São Paulo Futebol Clube, e nela a legenda “os primeiros dias”, e inclusive marcou o perfil oficial do time, que prontamente o convidou para uma visita aos centros de treinamentos e assistir uma partida no Morumbi.

O jogador ficou cerca de quatro meses atuando na base, quando tinha apenas 13 anos, e dividia quarto com nada mais, nada menos, do que o profeta Hernanes, ídolo do clube. Um fato curioso, é que Mkhitaryan fala português fluente e visitou o Brasil graças a seu treinador.

"Eu sonhava em ser como o Kaká e o Brasil era o lar desse estilo criativo, que os brasileiros chamavam de ginga", afirmou o jogador em entrevista ao The Players Tribune.