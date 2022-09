Como foi a comemoração de Neymar que resultou em cartão e desabafo

Atacante brasileiro marcou contra o Maccabi e foi advertido por conta de careta após o gol; juiz achou que camisa 10 havia provocado a torcida

O PSG virou o jogo para cima do Maccabi Haifa nesta quarta-feira (14), com boa atuação do trio Messi, Mbappé e Neymar. O brasileiro marcou um dos gols, mas acabou levando cartão amarelo durante a comemoração fazendo careta. Nas redes sociais, o atacante mostrou indignação com a punição logo após a partida.

Em suas redes, o brasileiro expôs seu descontentamento em receber o cartão amarelo. O alemão Daniel Siebert foi o árbitro da partida e alegou que o jogador provocou o adversário . Em seus stories no Instagram, Neymar desabafou e chegou a dizer que “o futebol está ficando cada vez mais chato”.

Qual é a nova comemoração de Neymar?

Como tem feito em todos os últimos jogos, o brasileiro comemorou com as mãos espalmadas ao lado da cabeça e a língua para fora. A alegação seria de que Neymar, vaiado pela torcida adversária desde sua chegada em Haifa, numa tentativa de desmoralizá-lo, teria provocado o clube adversário ao fazer sua típica comemoração.

Neymar marcou o terceiro gol do time francês sobre os israelenses na vitória por 3 x 1, de virada. A vitória deu ao PSG a liderança do grupo H da competição continental, ao lado do Benfica, ambos com seis pontos. Na próxima rodada, no dia 5 de outubro, os dois times se enfrentam em Portugal.