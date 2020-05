Como foi a campanha do São Paulo no Mundial de Clubes de 2005? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista do Tricolor no Mundial de Clubes de 2005, conquistado no Japão

Sob o comando do técnico Paulo Autuori, o conquistou o título do de 2005 após superar o por 1 a 0, com gol de Mineiro.

Torcedores e simpatizantes do São Paulo poderão relembrar a final do Mundial de Clubes, com o jogo decisivo disputado no Estádio de Yokohama, no .

A CAMPANHA DO SÃO PAULO NO MUNDIAL DE 2005

Fase JOGO Gols Semifinal São Paulo 3 x 2 Al-Ittihad ( ) Amoroso (x2) e Rogério Ceni Final São Paulo 1 x 0 Liverpool Mineiro

ARTILHEIRO DO SÃO PAULO NO MUNDIAL DE CLUBES DE 2005



Amoroso foi o artilheiro do São Paulo no Mundial, com dois gols marcados. O brasileiro terminou a competição artilheiro ao lado de Álvaro Saborío (Saprissa), Mohammed Noor (Al-Ittihad) e Peter Crouch (Liverpool).

ELENCO DO SÃO PAULO NA FINAL DO MUNDIAL DE CLUBES DE 2005

Escalação: Rogério Ceni/capitão; Fabão, Diego Lugano e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Junior; Amoroso e Aloísio (Grafite, 30'/2).

Banco de reservas: Bosco, Flávio Kretzer, Christian, Alex, Denílson, Fábio , Renan, Flávio Donizete, Thiago Ribeiro, Richarlyson e Souza.

Técnico: Paulo Autuori.

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO São Paulo 1 x 0 Liverpool DATA DO JOGO Domingo, 18 de dezembro de 2005 LOCAL Estádio Internacional de Yokohama, no Japão DATA DA REPRISE Domingo, 24 de maio de 2020 HORÁRIO DA REPRISE 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (SP), na TV aberta.