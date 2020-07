Como foi a campanha do São Paulo na Libertadores de 2005? Artilheiros, elenco e mais

Há 15 anos, o Tricolor conquistava a América pela terceira vez! Relembre o título histórico do São Paulo

Há exatos 15 anos, o goleava o -PR no segundo jogo da final da e conquistou a América pela terceira vez. Foi a primeira vez que um clube brasileiro conseguiu este feito.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN por um mês grátis!

Mais de 71 mil torcedores estiveram no Morumbi naquela noite de 14 de julho de 2005 e viram Rogério Ceni erguer o troféu após os gols de Amoroso, Fabão, Luizão e Diego Tardelli. O Tricolor venceu a partida por 4 a 0 e voltou a conquistar o título após o sucesso que teve com Telê Santana em 1992 e 93.

Mais times

A Goal preparou um material especial com os jogos do São Paulo na competição, além do elenco e artilheiros. Confira!

Campanha do São Paulo na Libertadores de 2005

Fase de Grupos

DATA PARTIDA ESTÁDIO GOLS DO SÃO PAULO 03 de março de 2005 3 x 3 São Paulo Hernando Siles Danilo, Luizão e Grafite 09 de março de 2005 São Paulo 4 x 2 Universidad de Morumbi Lugano, Rogério, Cicinho e Grafite 16 de março de 2005 Quilmes-ARG 2 x 2 São Paulo Centenário Tardelii e Grafite 13 de abril de 2005 São Paulo 3 x 1 Quilmes-ARG Morumbi Tardelli (2) e Cicinho 21 de abril de 2005 1 x 1 São Paulo Nacional de Santiago Luizão 11 de maio de 2005 São Paulo 3 x 0 -BOL Morumbi Edcarlos, Luizão e Grafite

O São Paulo se classificou em primeiro no Grupo 3 da Copa Libertadores de 2005, com 12 pontos. Em segundo lugar, ficou o Universidad de Chile, com nove pontos conquistados. Quilmes-ARG e The Strongest-BOL somaram cinco pontos cada.

Oitavas de final

DATA PARTIDA ESTÁDIO GOLS DO SÃO PAULO 18 de maio de 2005 0 x 1 São Paulo Parque Antartica Cicinho 25 de maio de 2005 São Paulo 2 x 0 Palmeiras Morumbi Rogério e Cicinho

Quartas de final

DATA PARTIDA ESTÁDIO GOLS DO SÃO PAULO 01 de junho de 2005 São Paulo 4 x 0 -MEX Morumbi Rogério (2), Luizão e Souza 15 de junho de 2005 Tigres-MEX 2 x 1 São Paulo Universitário Souza

Semifinal

DATA PARTIDA ESTÁDIO GOLS DO SÃO PAULO 22 de junho de 2005 São Paulo 2 x 0 Morumbi Danilo e Rogério 29 de junho de 2005 River Plate 2 x 3 São Paulo Monumental Danilo, Amoroso e Fabão

Final

DATA PARTIDA ESTÁDIO GOLS DO SÃO PAULO 06 de julho de 2005 1 x 1 São Paulo Beira-Rio Durval (contra) 14 de julho de 2005 São Paulo 4 x 0 Athletico-PR Morumbi Amoroso, Fabão, Luizão e Tardelli

O primeiro jogo da final da Libertadores é motivo de reclamação por parte dos athleticos até os dias de hoje. Pelo regulamento da competição, apenas estádios com capacidade para mais de 40 mil podiam receber jogos das finais. A Arena da Baixada, na ocasião, tinha capacidade de 24 mil torcedores.

O clube paranaense até chegou a colocar arquibancadas provisórias, mas a Conmebol decidiu por levar o jogo para o Beira-Rio, em Alegre.

Mais artigos abaixo

Artilheiros do São Paulo na Libertadores de 2005

Cinco gols: Rogério Ceni e Luizão;

Rogério Ceni e Luizão; Quatro gols: Cicinho, Grafite e Tardelli;

Cicinho, Grafite e Tardelli; Três gols: Danilo;

Danilo; Dois gols: Fabão, Souza e Amoroso;

Fabão, Souza e Amoroso; Um gol: Edcarlos e Lugano;

Elenco do São Paulo na Libertadores de 2005

Rogério Ceni - goleiro Cicinho - lateral-direito Fabão - zagueiro Edcarlos - zagueiro Lugano - zagueiro Júnior - lateral-esquerdo Mineiro - volante Josué - volante Grafite e Amoroso - atacantes Danilo - meia Luizão - atacante Falcão - meia - e Roger - atacante Roger - goleiro Flávio Donizete - zagueiro Alê - volante Fábio - lateral-esquerdo Renan - volante Daniel Rossi - voltante Diego Tardelli - atacante Marco Antônio - meia Souza - meia Flávio Kretzer - goleiro Jean Carlos - atacante - e Michel - lateral-direito Vélber - meia Alex Bruno - zagueiro

Grafite, Falcão e Michel foram trocados por Amoroso, Roger e Michel no mata-mata da Libertadores, mas marcaram seus nomes na história do clube como campeões da América.