Como foi a campanha do Santos no Campeonato Paulista de 1974? Jogos, artilheiros e mais

O caminho do Peixe na competição que marcou a despedida de Pelé

Mesmo sem nem ter se classificado para a grande final, o de 1974 tem grande importância na história do , pois marcou a despedida do Rei Pelé do clube após 18 anos.

👑 Há 43 anos, @Pele se despedia do Santos FC, em partida contra a ! #MemóriaSFC pic.twitter.com/9lnzAhlEDV — Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) October 2, 2017

Nos dois turnos o terminou na 3ª colocação, o que não foi o suficiente para se classificar para a final, que foi disputada por e . Ao todo foram 26 jogos, sendo 14 vitórias, oito empates e quatro derrotas, além de 35 gols marcados e 22 sofridos.

Os torcedores saudosos e os simpatizantes do Santos, além dos admiradores do rei vão poder acompanhar a o último jogo de Pelé com a camisa santista neste domingo (70), às 21h (de Brasília).

A CAMPANHA DO SANTOS NO PAULISTÃO DE 1974

Rodada (Turno) Jogo 1 (primeiro) Santos 2 x 1 Noroeste 2 (primeiro) Portuguesa 1 x 0 Santos 3 (primeiro) Santos 2 x 1 4 (primeiro) Santos 4 x 0 América 5 (primeiro) Santos 1 x 3 Saas-SCS 6 (primeiro) Santos 0 x 0 Palmeiras 7 (primeiro) Santos 1 x 1 8 (primeiro) Comercial 0 x 1 Santos 9 (primeiro) 2 x 2 Santos 10 (primeiro) 0 x 1 Santos 11 (primeiro) Santos 0 x 1 Corinthians 12 (primeiro) Santos 2 x 0 Ponte Preta (despedida de Pelé) 13 (primeiro) 1 x 2 Santos 1 (segundo) Santos 1 x 1 Comercial 2 (segundo) Ponte Preta 0 x 1 Santos 3 (segundo) São Paulo 1 x 1 Santos 4 (segundo) Santos 2 x 1 Juventus 5 (segundo) América 1 x 1 Santos 6 (segundo) Botafogo 0 x 2 Santos 7 (segundo) Santos 1 x 1 São Bento 8 (segundo) Corinthians 1 x 0 Santos 9 (segundo) Palmeiras 2 x 0 Santos 10 (segundo) Saad-SCS 1 x 3 Santos 11 (segundo) Noroeste 2 x 3 Santos 12 (segundo) Santos 1 x 0 Portuguesa 13 (segundo) Santos 1 x 0 Guarani

ARTILHEIRO DO SANTOS NO PAULISTÃO DE 1974

L’attaccante Cláudio Adão con la maglia del Santos (dal 1972 al 1976) pic.twitter.com/2WgpL1VYUN — allafacciadelcalcio (@facciacalcio) August 28, 2018

O centroavante Cláudio Adão foi o artilheiro do Peixe na campanha do Campeonato Paulista de 1974, com sete gols marcados.

Na competição, Pelé marcou apenas duas vezes, nos dez jogos que disputou até se despedir, ainda no primeiro turno, na vitória contra a Ponte Preta.

ESCALAÇÃO DO SANTOS NO JOGO DE DESPEDIDA DE PELÉ

Quem é Menino da Fila e quer recordar os bons tempos do @SantosFC

Domingo que vem tem a Despedida do 👑 Rei @Pele vai passar as 21:00 horas

Santos x Ponte Preta em 02 de Outubro de 1974. pic.twitter.com/hTI9yTFFPH — ⚽ Ale Sousa - Menino da Fila ⚽ (@8_AleSousa_8) June 1, 2020

Cejas; Wilson Campos, Vicente, Bianchi e Zé Carlos; Léo Oliveira e Brecha; Da Silva, Cláudio Adão, Pelé (Gílson) e Edu. Técnico: Tim.

Gols: Santos: Cláudio Adão (44') e Geraldo (contra) (55').

