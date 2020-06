Como foi a campanha do Santos na Copa Libertadores de 2011? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista do tricampeonato do Peixe na Libertadores, quando a equipe venceu o Peñarol na decisão

Sob o comando do técnico Muricy Ramalho, o de Neymar e Paulo Henrique Ganso, conquistou o tricampeonato da Libertadores em 2011, tornando-se o maior campeão brasileiro do torneio, igualando o , com três títulos – em 2017

Na final, a equipe paulista encarou o e, após ter empatado o primeiro jogo sem gols no , o venceu o duelo de volta por 2 a 1, com gols de Neymar e Danilo. Durval descontou.

Torcedores e simpatizantes do Santos poderão relembrar a final histórica da Copa Libertadores de 2011 com o jogo decisivo disputado no Pacaembu, em São Paulo.

A CAMPANHA DO SANTOS NA LIBERTADORES DE 2011

RODADA JOGO Primeira rodada Deportivo Táchira 0 x 0 Santos Segunda rodada Santos 1 x 1 Cerro Porteño Terceira rodada Colo Colo 3 x 2 Santos Quarta rodada Santos 3 x 2 Colo Colo Quinta rodada Cerro Porteño 1 x 2 Santos Sexta rodada Santos 3 x 1 Deportivo Táchira Oitavas de final (ida) Santos 1 x 0 América (MEX) Oitavas de final (volta) Amércia (MEX) 0 x 0 Santos Quartas de final (ida) 0 x 1 Santos Quartas de final (volta) Santos 1 x 1 Once Caldas Semifinal (ida) Santos 1 x 0 Cerro Porteño Semifinal (volta) Cerro Porteño 3 x 3 Santos Final (ida) Peñarol 0 x 0 Santos Final (volta) Santos 2 x 1 Peñarol

ARTILHEIRO DO SANTOS NA LIBERTADORES DE 2011



Foto: Ricardo Saibun/Santos FC

Antes de ser vendido ao , Neymar foi o principal artilheiro da equipe santista na campanha do tricampeonato da Libertadores. Ao todo, o atacante marcou 10 gols, sendo seguido por Danilo (quatro) e Elano (três.

ELENCO DO SANTOS NA LIBERTADORES DE 2011



Foto: Reprodução

Goleiros: Rafael, Aranha e Vladimir;

Laterais: Jonathan, Léo, Alex Sandro e Pará;

Zagueiros: Edu Dracena, Durval, Bruno Aguiar e Bruno Rodrigo;

Volantes: Adriano, Arouca, Danilo, Possebon e Charles;

Meias: Ganso, Elano, Alan Patrick, Róbson e Felipe Anderson;

Atacantes: Neymar, Zé Eduardo, Maikon Leite, Diogo, Keirrison e Rychely;

Técnico: Muricy Ramalho.

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Santos 2 x 1 DATA DO JOGO 22 de junho de 2011 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Pacaembu - São Paulo, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação Santos

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (SP), na TV aberta.