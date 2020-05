Como foi a campanha do Fluminense no Campeonato Brasileiro de 2012? Artilheiros, elenco e mais

Relembre neste domingo (31) a vitória do Tricolor sobre o Palmeiras que sacramentou o quarto título brasileiro

Sob o comando do técnico Abel Braga, o conquistou o título do Campeonato Brasileiro de 2012 após vencer o por 3 a 2, na 35ª rodada.

Torcedores e simpatizantes do Tricolor poderão neste domingo (31) relembrar o jogo que marcou a conquista do tetra.

A CAMPANHA DO FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO DE 2012

Com o resultado positivo, o time de Abel Braga chegou aos 76 pontos e se tornou tetracampeão brasileiro. Ao todo, o Tricolor registrou 77 pontos, com 22 vitórias, 11 empates e apenas cinco derrotas. Um aproveitamento de 67%.

ARTILHEIRO DO FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO 2012



Fred embalou o Fluminense na conquista do Brasileiro de 2012. O atacante marcou 20 gols na competição e não só foi o artilheiro da equipe como também da competição.

ELENCO DO FLUMINENSE NO BRASILEIRÃO 2012

Goleiros: Ricardo Berna; Diego Cavalieri,

Zagueiros: Gum, Leandro Euzébio, Digão, Anderson,

Laterais: Bruno, Carlinhos, Wallace, Carleto, Jean, Igor Julião,

Volantes: Edinho, Diguinho, ;

Meias: Thiago Neves, Wagner, Deco;

Atacantes: Fred, Wellington Nem, Marcos Júnior, Rafael Sóbis, Michael, Samuel;

Técnico: Abel Braga

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Palmeiras 2 x 3 Fluminense DATA DO JOGO 11 de novembro de 2012 DATA DA REPRISE Domingo, 31 de maio de 2020 LOCAL Prudentão - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo para o território do Rio de Janeiro, além de DF, Juiz de Fora, ES, GO, TO, AL, PB, RN, PI, MA, AM, RO, AC, RR e AP.