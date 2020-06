Como foi a campanha do Cruzeiro na Copa do Brasil de 2000? Artilheiros, elenco e mais

Relembre a conquista do tricampeonato da Copa do Brasil da Raposa, quando venceu o São Paulo na decisão

Em campanha invicta, o conquistou o tricampeonato da Copa do em 2000, quando a equipe mineira encarou o na decisão.

Enquanto no primeiro jogo a ficou no empate sem gols com o Tricolor, no Morumbi, no duelo de volta os mineiros venceram de virada no Mineirão por 2 a 1, com gols de Fábio Jr e Geovanni. Marcelinho Paraíba abriu o placar para os visitantes.

Torcedores e simpatizantes do Cruzeiro poderão relembrar a final histórica da Copa do Brasil de 2000 neste domingo (6), às 16h (de Brasília).

A CAMPANHA DO CRUZEIRO NA COPA DO BRASIL DE 2000

RODADA JOGO Primeira fase (ida) Gama 1 x 1 Cruzeiro Primeira fase (volta) Cruzeiro 4 x 1 Gama Segunda fase (ida) Paraná 0 x 2 Cruzeiro Terceira fase (ida) Cruzeiro 3 x 1 Terceira fase (volta) Caxias 1 x 6 Cruzeiro Oitavas de fina (ida) -PR 1 x 2 Cruzeiro Oitavas de final (volta) Cruzeiro 2 x 2 Quartas de final (ida) Cruzeiro 3 x 2 Quartas de final (volta) Botafogo 0 x 0 Cruzeiro Semifinal (ida) 0 x 2 Cruzeiro Semifinal (volta) Cruzeiro 2 x 2 Santos Final (ida) São Paulo 0 x 0 Cruzeiro Final (volta) Cruzeiro 2 x 1 São Paulo

ARTILHEIRO DO CRUZEIRO NA COPA DO BRASIL DE 2000



Foto: Reprodução

Oséas era um dos grandes destaques e artilheiro da competição com dez gols marcados.

"Em 2000, o Cruzeiro montou uma equipe muito qualificada e almejando títulos. Tínhamos grande jogadores de muita qualidade: o Ricardinho, o Cléber, o André (goleiro). Era uma equipe unida por um mesmo objetivo, de ser campeão da ", disse em entrevista à CBF.

ELENCO DA FINAL DO CRUZEIRO NA COPA DO BRASIL DE 2000

Este é o time que foi Campeão da @CopaDoBrasil no ano 2000. O título representou nosso tricampeonato pela competição!



Bora gabaritar em mais um Quiz?



📷: Acervo/Cruzeiro pic.twitter.com/IWZ2o6IDYi — Cruzeiro Esporte Clube (de 😷) (@Cruzeiro) April 30, 2020

Escalação: André; Rodrigo (Fábio Jr.), Cris, Cléber, Sorín (Viveros); Donizete Oliveira, Ricardinho, Marcos Paulo Jackson (Muller); Oséas, Geovanni. Técnico: Marco Aurélio.

QUANDO SERÁ A REPRISE?

JOGO Cruzeiro 2 x 1 São Paulo DATA DO JOGO 9 de julho de 2000 DATA DA REPRISE Domingo, 7 de junho de 2020 LOCAL Mineirão - Belo Horizonte, BRA HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Vinicius Silva / Cruzeiro

O duelo terá transmissão ao vivo da TV Globo (MG), na TV aberta.