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O Como olha para o mercado de inverno com um objetivo não declarado, mas buscado discretamente pelo diretor esportivo Ludi. Enquanto Cesc Fabregas tenta minimizar o problema e pergunta aos médicos por quanto tempo Moise Kean ficará fora, a busca por um substituto para o atacante segue sem parar.

Depois dos contatos por Varela, do Monza, um novo nome ganhou força nos últimos dias, segundo Fabrizio Romano. Trata-se de um jogador muito desejado pelo Como, mas cuja situação pode ter mudado recentemente: Emmanuel Emegha.

O QUE FABREGAS DISSE SOBRE KEAN: Ao falar sobre o duelo com a Juventus, Cesc Fabregas não descartou a contratação de um substituto para Kean, mas quer que os médicos assumam a responsabilidade por essa decisão:

"Precisamos entender por quanto tempo Kean ficará fora. Os médicos têm de dizer honestamente por quanto tempo ele ficará fora. Se precisarmos fazer alguma coisa, faremos, mas, se acharmos que Kean voltará antes, seguiremos assim, e assumirei a responsabilidade por ter querido dois atacantes. Não adianta manter um terceiro atacante sem espaço, como aconteceu com Ivan Azon. Você já não sabe mais o que dizer a ele. Tivemos o azar de Moise se machucar, assumimos a responsabilidade e, se um dia tivermos de jogar com 6 ou 7 meio-campistas, faremos isso".

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NADA DE GASTOS EXORBITANTES: O Como não quer ser pego de surpresa, mas, acima de tudo, não pretende gastar uma fortuna para contratar um substituto para o centroavante italiano. O clube já está atento às restrições do fair play financeiro que entrarão em vigor no fim do ano e, por isso, busca para janeiro apenas oportunidades por empréstimo ou a custo muito baixo.

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CONTATOS POR EMEGHA: Por isso, a possibilidade de contratar Varela está 100% descartada, já que o Monza não quer cedê-lo por empréstimo nem por um preço baixo. Segundo Fabrizio Romano, os contatos com o Chelsea por Emmanuel Emegha se intensificaram. O jogador foi contratado pelo Strasbourg junto ao Sturm Graz em 2023 e, no último verão europeu, como o clube francês faz parte do grupo BlueCo, foi vendido ao Chelsea por 25 milhões de euros.

Os contatos se deviam principalmente ao baixíssimo impacto do holandês nascido em 2003 nesta temporada, mas agora as coisas estão mudando.

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SITUAÇÃO MUDOU: Depois de uma longa lesão na coxa que o impediu de disputar muitas partidas pela equipe comandada por Xabi Alonso, ele voltou a ficar à disposição nos últimos 3 jogos e logo retomou o que faz de melhor: marcar gols.

Apesar das três derrotas consecutivas do Chelsea, Emegha marcou 3 gols em 3 jogos. Dois deles vieram na derrota por 3 a 2 para o Nottingham Forest, quando deu esperança ao seu time de conseguir um resultado diferente. Muita coisa pode mudar no Chelsea até janeiro, mas, se Emegha mantiver esse ritmo, dificilmente o clube o deixará sair sem resistência.