Como evitar um gol de falta de Messi? Real colocou três jogadores debaixo da trave

Real Sociedad montou um posicionamento para tentar evitar o gol do craque argentino

O mundo do futebol viu um desses movimentos que poucos esperavam ou imaginavam. Uma daquelas ações em que ficam atordoados e um pouco confusos com o que acabam de ver. Foi o que aconteceu com os torcedores que foram ao Camp Nou e para todos aqueles que assistiram a vitória do Barcelona sobre o Real Sociedad na televisão.

O árbitro indicou a falta de Mikel Merino em Messi. O camisa 10 fez o seu ritual de costume no tiro livre: pegou a bola, colocou-a com cuidado, notou a colocação do goleiro... mas de repente a defesa adversária foi estranhamente colocada.

Três jogadores de San Sebastian formaram a barreira, embora outros dois estivessem envolvidos em seu objetivo de acompanhar Remiro e formar uma linha de três para tentar impedir o lançamento de Messi no caso da bola ultrapassar a barreira.

O próprio Leo teve estranhou, mas se esquivou da primeira barreira e, embora a bola estivesse bem posicionada, ele viu como os jogadores do afastaram o perigo. Já se sabe que quando Messi cobra uma falta, há muitas opções para sofrer um gol.