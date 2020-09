Como Everaldo virou 'descartável' no Corinthians de Tiago Nunes

Atacante não atuou um minuto sequer no Brasileiro e vive limbo no clube à espera de definição

O atacante Everaldo vive dias de incerteza no e expectativa para saber qual será seu rumo no clube. Sem ser aproveitado desde a final do , mesmo na posição mais carente do elenco alvinegro, ele foi de titular a "descartável" para o clube do Parque São Jorge em pouco mais de um mês.

Presente no elenco que viajou a Goiânia, Everaldo ficou no banco durante os 90 minutos da vitória por 2 a 1 sobre o Goiás, na última quarta-feira. Mesmo empatando até os 45min da etapa final, o técnico Tiago Nunes preferiu mandar a campo Léo Natel e Otero, deixando o ex- apenas como suplente.



A sua ida entre os relacionados, por sinal, teve mais a ver com a grave lesão no ligamento do joelho esquerdo do jovem Ruan Oliveira, que vinha recebendo oportunidades, do que com uma mudança de ideia da comissão técnica a seu respeito.



Sem animar pela questão física e pela pouca produção ofensiva enquanto esteve em campo, não sendo o escape de velocidade que o treinador tanto queria, Everaldo acabou indo para o fim da fila de maneira semelhante ao jovem Janderson, hoje emprestado ao .



Desde a sua lesão, contra o Oeste, pelo Paulista, a comissão técnica parece ter perdido confiança no atleta. O segundo tempo da decisão do Estadual foram seus únicos minutos em campo desde agosto, sem uma produção que enchesse os olhos de Tiago Nunes.



O jogador, que chegou ao Corinthians no ano passado como esperança de resolver o setor nas mãos de Fábio Carille, viu uma pubalgia atrapalhar seus planos em 2019. Na atual temporada, porém, o começo foi promissor, com titularidade e gol no primeiro clássico do ano, frente ao .



Dono de contrato até junho de 2023, o jogador é visto como um ativo interessante ainda internamente, por isso não tem um empréstimo para equipes da Série A descartado. Um lugar em que ele pudesse jogar em bom nível, porém, é visto como fundamental para que faça sentido abdicar justamente de uma opção no setor mais carente do elenco.