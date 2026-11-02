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O ex-atacante do Egito Mohamed Aboutrika criticou o técnico do Manchester City, Enzo Maresca, pela forma como utilizou o jovem meio-campista Ayyoub Bouaddi taticamente. O comentarista questionou a decisão do treinador italiano de adiantar o marroquino de 19 anos durante a surpreendente derrota por 1 a 0 em casa para o Brighton, no sábado, pela Premier League.

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Jovem meio-campista é substituído em derrota

Bouaddi deixou o campo frustrado no Etihad Stadium no sábado, após ser substituído aos 55 minutos da derrota de sua equipe para o Brighton and Hove Albion pela 9ª rodada. Em sua quinta partida como titular na temporada, considerando todas as competições, o jogador da seleção de Marrocos, pela qual disputou dez jogos, teve dificuldade para influenciar a partida antes de sair no início do segundo tempo. A atuação levantou imediatamente questionamentos sobre a forma como o jovem vem sendo utilizado em Manchester.

Comentarista questiona papel mais avançado no meio-campo

Bicampeão da Copa Africana de Nações com o Egito, em 2006 e 2008, Aboutrika acredita que o adolescente, que cresceu tendo como ídolo o ícone do meio-campo espanhol Andres Iniesta, fica limitado ao atuar mais à frente, em vez de jogar em sua posição natural como volante.

Em participação como analista da beIN Sports MENA, Aboutrika afirmou: “Colocar Ayyoub Bouaddi para jogar como número 8 ou número 10 é como colocar Messi no gol. A posição dele é a de número 6. Por que mudar seu posicionamento?”

Segundo o ex-atacante, escalar o jovem em uma função mais avançada no meio-campo o impede de mostrar suas melhores qualidades em posições mais recuadas: recuperar a posse de bola, distribuir passes e avançar com a bola. Foram essas características que renderam ao marroquino muitos elogios durante a Copa do Mundo de 2026.

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Contratação recorde busca encontrar sua melhor forma

Bouaddi chegou ao Etihad Stadium no último verão europeu em uma transferência que o tornou, por um breve período, o jogador africano mais caro da história, antes que o atacante marfinense Yan Diomande superasse o valor com sua transferência para o Real Madrid.

Apesar de ter chegado ao noroeste da Inglaterra com grande reputação após suas atuações pela seleção, o jogador de 19 anos ainda não atingiu seu melhor nível sob o comando de Maresca. Em nove partidas pelos gigantes da Premier League em todas as competições nesta temporada, o meio-campista deu duas assistências, mas ainda busca encontrar seu melhor ritmo.

Visita ao Leipzig oferece chance de reação imediata

O City precisa deixar para trás rapidamente a decepcionante derrota de sábado no campeonato nacional e voltar suas atenções à competição europeia no meio da semana. O elenco de Maresca viaja à Alemanha para enfrentar o RB Leipzig pela 4ª rodada da fase de liga da Champions League. A equipe ocupa atualmente a 10ª posição na tabela, com seis pontos conquistados nas três primeiras partidas. Resta saber se Bouaddi seguirá como titular ou voltará a atuar em uma posição mais recuada.