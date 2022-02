Como Eder foi de quase dispensado a titular do São Paulo em dois meses

Eder esteve perto de deixar o São Paulo no fim de 2021. O jogador, que ainda tem uma pendência para receber do clube, estava fora dos planos do departamento de futebol em 2022. No entanto, após conversa com o técnico Rogério Ceni, passou a ter mais chances e chegou até a atuar como capitão na vitória sobre a Ponte Preta, na noite desse domingo (13).

A GOAL apurou que o treinador foi preponderante para a mudança de status do atacante no Morumbi. O atleta de 35 anos não pensava em deixar o clube neste momento da temporada. A sua intenção era seguir na equipe e ter rendimento superior ao do ano passado, quando fez cinco gols e deu duas assistências em 29 partidas, sendo apenas 13 na condição de titular. Ele somou 1092 minutos no último ano.

Houve uma conversa entre o atleta e o comandante durante a pré-temporada. O bate-papo foi com o intuito de motivar o jogador. Rogério Ceni conseguiu deixá-lo animado para a sequência no CT da Barra Funda, mesmo com a decisão da diretoria de buscar uma rescisão amigável após a primeira temporada com as cores do clube.

Mais artigos abaixo

A cúpula, inclusive, o procurou a fim de fazer acordo por causa da pendência contraída na última temporada. O atacante, contudo, não estava aberto para discutir os valores neste momento. Ele deseja iniciar a discussão em outro momento, conforme apurado pela reportagem. O foco de Eder era recuperar o futebol que já havia apresentado em solo europeu com as cores do São Paulo.

Com mais chances sob o comando de Rogério Ceni, esteve em campo nas cinco partidas desta temporada, todas pelo Paulistão 2022. No período, somou 118 minutos e ainda deu assistência para o gol de Marquinhos na vitória por 1 a 0 sobre o Santo André, no Morumbi, pela quinta rodada do Estadual.

Eder chegou ao São Paulo no início de 2021, logo após ficar livre do contrato com o Jiangsu Suning, da China. O jogador foi uma aposta do técnico Hernán Crespo ao lado do departamento de futebol, liderado por Carlos Belmonte Sobrinho.